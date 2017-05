Vingt-deux tableaux en 22 heures de route

La luminosité des paysages d’hiver et le voyage ont inspiré Raymond Martin dans sa plus récente collection de peintures, 22 heures de route, qu’il expose à la Galerie 12 à Moncton à compter de vendredi.

Chaque fois que Raymond Martin présente une nouvelle collection de tableaux, il suscite la curiosité et l’intérêt. L’artiste de Moncton, qui peint depuis près de 35 ans offre cette fois-ci une série de 22 peintures sur l’hiver. En février, il a pris la route vers le Lac Saint-Jean pour se rendre à l’enterrement de son père. Le voyage de 22 heures sur la route (aller-retour) lui a permis de réfléchir à sa prochaine collection. À son retour à Moncton, il a entrepris de réaliser 22 peintures de petit format (11 po par 14 po). Il a été inspiré d’abord et avant tout par la lumière de l’hiver et de la neige qui transforme les paysages.

«Le fait que le ciel soit plus foncé que la terre, je trouvais ça intéressant au niveau de l’éclairage, parce que la terre est blanchie par la neige et souvent le ciel est nuageux et ombragé. C’est intéressant parce que la neige efface plein de détails. Il y a aussi les lueurs des glaces et du givre. C’était une façon différente de travailler la lumière», a expliqué M. Martin en entrevue dans son atelier au milieu de ses nombreuses peintures.

En entrant dans son atelier au Centre culturel Aberdeen, on peut saisir l’ampleur du travail de cet artiste. Avant même d’entreprendre sa série sur l’hiver, il s’est affairé à réaliser de grands tableaux, dont un sur les papillons. La nature a toujours inspiré cet artiste qui s’est même rendu jusqu’en Arctique pour peindre.

Dans cette série, la nature est particulièrement importante. Que ce soit la givre, la poudrerie, les branches en étoile, les lacs gelés, les villages coincés dans la neige, les bouleaux blancs, les lueurs de l’aube, la pénombre, les routes creusées dans le roc ou encore les bottes de foin qu’on devine sous la neige.

L’artiste estime que la vie de son père a certainement influencé son travail.

«Surtout pour celle-là dans le sens que je l’ai fait pour célébrer un homme qui était tellement attaché à la terre. Peut-être que ça vient de lui, toute cette nature dans mes œuvres», a commenté l’artiste.

«Mon père a eu une belle vie. Il est né dans la maison où il est mort 92 ans plus tard. Aujourd’hui, c’est plutôt rare. C’est un petit peu pour moi la fin d’une époque. Il n’a jamais déménagé donc son rapport à la terre est vraiment intense. Il a toujours été cultivateur et il a toujours pris soin de ce qu’il plantait et de ce qu’il cultivait», a-t-il poursuivi.

Bien qu’il ait déjà peint sur l’hiver dans le passé, c’est la première fois qu’il crée une suite de 22 œuvres sur un voyage.

«Sur ma route, j’ai vu quelque chose de similaire, mais moi j’ai tout inventé ça. Je ne travaille pas avec la photo, parce que je trouve que la photo amène trop de détails. C’est ce que l’on retient qui est intéressant.»

Tous ses tableaux laissent place à plusieurs interprétations. L’artiste préfère donner quelques pistes au spectateur qui pourra ensuite se faire sa propre idée face à ce qu’il regarde.

«Quand on parle de lumière, on parle peut-être de spiritualité aussi et de connaissance par extension. On peut en déduire ce qu’on veut. Mes tableaux ne sont jamais trop précis. C’est une interprétation. Les 22 tableaux, on peut les voir comme on veut», a fait valoir l’artiste qui mène en parallèle une carrière de psychologue.

Représenté par des galeries à Terre-Neuve, Fredericton, Saint-Jean et Halifax, Raymond Martin a présenté plusieurs expositions depuis le début de sa pratique artistique. En octobre, il participera probablement à une exposition internationale à Toronto. Son exposition, 22 heures de route, est en montre à la Galerie 12 jusqu’au 28 juin. Le vernissage se tient le vendredi 2 juin dans le cadre d’un 5 à 7.