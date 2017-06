L’expression de la beauté dans l’oeuvre de Roméo Savoie (Vidéo)

Une toute nouvelle exposition offrant une sélection éclectique des œuvres du peintre Roméo Savoie est en montre à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen à Moncton. Le commissaire Paul Édouard Bourque a choisi 21 tableaux parmi quelque 300 peintures de cet artiste livre et engagé depuis plus de 50 ans dans la modernité.

Intitulée Cera Alba: L’alliage de l’éphémère à l’éternel, cette exposition qui célèbre l’oeuvre d’un géant du milieu de l’art contemporain acadien a commencé à prendre forme, il y a plus d’une année. Selon le commissaire de l’exposition, le travail de Roméo Savoie, qui s’étend sur plus d’un demi-siècle, est d’une importance cruciale. Celui qui a voyagé en Europe pour revenir se poser à Barachois près de la mer, s’est toujours dissocié des mouvements en art.

«Son engagement a toujours été sérieux. J’ai rencontré Roméo dans les années 1970 et depuis, je suis son parcours. C’est là que tu vois les caractéristiques d’un grand artiste. Il y a des moments que sont meilleurs que d’autres, mais quand tu vois la moyenne de tout ça, il a une approche vis-à-vis le processus et l’oeuvre qui est constante. C’est axé sur la progression, l’évolution et l’expression. Roméo, c’est l’expression avant tout», a déclaré Paul Édouard Bourque, qui n’a pas hésité une seconde à embarquer dans ce projet de commissariat. L’invitation lui a été lancée par la directrice de la galerie, Nisk Imbeault. Il compare le studio de Roméo Savoie à la caverne d’Ali Baba. Il savait qu’il mettrait la main sur des trésors.

La cire d’abeille (Cera Alba) a été l’élément déclencheur de l’ensemble de l’exposition. Sur certaines œuvres, le peintre utilise la cire comme matière picturale, donnant ainsi diverses textures à ses tableaux.

En entrant dans la galerie, on est frappé par la délicatesse et la force de son expression artistique. Des fleurs séchées, des brindilles, des branches, du gravier, des pétales composent ses tableaux étonnants qui recèlent une certaine part de mystère. Ce sont des objets qu’il a trouvés au hasard de ses promenades.

«De là, une nouvelle vision s’impose et le détritus d’hier devient signifiant…», écrit le commissaire.

«Il y a beaucoup de travail que Roméo fait que j’admire, mais j’estimais que ce n’était pas à moi à toucher à certains volets de son travail comme les œuvres plus politiques, le côté littéraire et de l’engagement social. Je me suis plutôt attardé à des choses qui résonnent pour moi», a partagé le commissaire qui a approché son travail avec sa vision d’artiste.

L’exposition rassemble des tableaux de moyens et de grands formats. Il s’est assuré de ne pas surcharger la galerie bien qu’elle offre de grands espaces. Ce n’est pas une rétrospective, c’est plutôt une sélection choisie par le commissaire de concert avec l’artiste. Certaines peintures remontent aux années 1990.

«Je voulais que ça respire et que ce soit aéré comme exposition. Je n’ai pas visé d’époques précises non plus. C’était plutôt comment les œuvres dialoguaient entre elles, comment une évoquait certains aspects de l’autre. On peut faire un trajet logique quand on visite l’exposition.»

Roméo Savoie s’est lancé dans le projet avec beaucoup de plaisir et confiance. En voyant les œuvres rassemblées à la galerie, il a été émerveillé. Quand il travaille dans son atelier, il est seul, peignant un tableau à la fois pour ensuite les empiler.

«C’est comme si je les vois à nouveau parce que dans mon atelier, j’en ai comme 300 et ils sont cachés l’un en arrière de l’autre. Il (Bourque) a fait la sélection d’une façon particulière. C’est sa vision à lui et je suis très content du résultat. C’est comme lire un livre, puis chaque chapitre a une couleur différente. Quand je vois tous les tableaux, c’est une nouvelle expérience pour moi émotionnellement. C’est comme si j’étais une mère qui regarde tous ses petits enfants», a-t-il confié.

Roméo Savoie peint dans son atelier de 9 à 5 comme un n’importe quel autre travailleur, s’amuse-t-il à dire. Il cherche à présenter la beauté sous toutes ses formes, pas seulement celle qui apparaît évidente.

L’exposition est présentée jusqu’au 30 juillet à la Galerie Louise-et-Reuben-Cohen. Les responsables souhaitent faire voyager l’exposition par la suite.