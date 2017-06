Le théâtre du Monument-Lefebvre mise sur la diversité

Sous le signe de la diversité, la nouvelle saison du théâtre du Monument-Lefebvre proposera 12 spectacles à l’automne. Zachary Richard, Édith Butler, les Hay Babies, Menoncle Jason et Marc à Paul à Jos figurent parmi les artistes qui monteront sur la scène de ce fleuron de la Vallée de Memramcook.

À l’aube de la saison estivale arrive le dévoilement de la programmation des prochaines saisons culturelles des différentes salles de spectacle de la région de Moncton. D’ici quelques semaines, le Capitol, le Centre des arts et de la culture de Dieppe et l’Escaouette annonceront à leur tour leur programmation. La nouvelle directrice générale du théâtre du Monument-Lefebvre, Sophie Doucette, souligne que pour les diffuseurs, c’est une façon de promouvoir leur saison d’automne et de mousser la vente de billets avant les vacances.

Pour sa saison automnale, le théâtre a concocté un menu culturel varié principalement acadien qui, espère-t-on, pourra plaire à un vaste auditoire.

«Je voulais qu’on ait une certaine diversité qui pourrait rejoindre différents publics et faire une place aux artistes un peu moins connus, de la relève», a-t-elle poursuivi.

Le groupe Marty pis les roots donnera le coup d’envoi à la saison 2017-2018, le 9 septembre. Cette formation country et bluegrass qui regroupe, entre autres, Martin Bourque, (anciennement du groupe Big Bad Marty Band), se prépare à lancer un premier album. Un extrait de disque à venir, Y’a pas d’Wifi, tourne déjà sur les radios.

«Ce sera le premier spectacle de leur tournée de lancement d’album», a souligné Sophie Doucette.

Édith Butler, qui n’a pas fait de tournée au Nouveau-Brunswick depuis un certain temps, parcourra les routes de l’Acadie avec les chansons de son album Le retour tout en offrant un survol des classiques de son répertoire. Zachary Richard, qui lancera son 21e album à l’automne, s’arrêtera au Monument-Lefebvre le 20 octobre dans le cadre d’une tournée acadienne. La violoniste et poète Christine Melanson assurera la première partie du concert. Le spectacle At Home Chez Nous du quintette Ventus Machina avec Denis Richard et Ray Légère qui célèbre le Nouveau-Brunswick, sera présenté le 28 octobre.

Deux spectacles pour enfant Nounours, l’ours qui n’avait pas de cœur de Caroline Bélisle et Où est la tuque du père Noël seront à l’affiche du théâtre du Monument-Lefebvre. La programmation comprend aussi quelques concerts de Noël, dont celui du Trio BBQ, un groupe de jazz de Montréal.

La directrice a fait savoir que le théâtre a connu une légère augmentation de son assistance lors de sa dernière saison. Environ 15 000 personnes ont fréquenté cette salle au cours de la dernière année.

«Nous sommes très satisfaits des résultats de notre dernière année de programmation parce qu’il y a plusieurs théâtres qui ont eu des défis pour remplir leurs salles. Je pense qu’on a un public fidèle. On a environ 800 membres au monument, donc ces gens assistent souvent à nos spectacles pendant l’année», a-t-elle expliqué.

D’après celle-ci, la production de la création musicale originale La vallée des possibles en 2014 a permis d’accroître la visibilité du théâtre.

«Les gens commencent à avoir le théâtre en tête quand ils cherchent des activités à faire», a ajouté Sophie Doucette.

Mentionnons aussi que Troiselle, Selby Evans, la Chorale Voce dell’Anima et Pauline Légère seront également à l’affiche du théâtre à l’automne. Une autre série d’une douzaine de spectacles sera annoncée après Noël.

Les billets pour tous les spectacles de l’automne sont mis en vente à compter du samedi 10 juin à midi pour les membres du théâtre du Monument-Lefebvre. La mise en vente des billets au grand public commencera le vendredi 16 juin dès 10h.