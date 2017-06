Le groupe 1755 fêtera son 40e anniversaire à Shediac

Pierre Robichaud et Roland Gauvin, de 1755. − Archives

Ce n’est pas tous les jours qu’on a 40 ans et les musiciens du groupe 1755 entendent le souligner en force, cet été, en offrant plusieurs concerts. Des spectacles en Gaspésie, à Tracadie, à la Baie Sainte-Marie, à Ottawa et à Shediac sont déjà confirmés.

«Lorsque nous avons commencé notre carrière, il y a 40 ans, jamais nous n’aurions cru que nous serions encore sur scène en 2017. Aujourd’hui, après plus d’un millier de spectacles, nous sommes toujours là, toujours ensemble et toujours heureux de partager notre fierté acadienne», a exprimé Roland Gauvin, un des chanteurs principaux du groupe 1755.

Le groupe sera de retour à Shediac, le 15 juillet, pour un grand spectacle extérieur appelé l’Acadie Country. Les promoteurs en ont fait l’annonce cette semaine. Le quintette folk country rock partagera la scène avec George Belliveau, Laurie LeBlanc, Julie Daraîche, Rhéal LeBlanc, Denis Richard, Danny Boudreau et Paul Hébert.

Ce spectacle du groupe 1755 permettra de fêter les 40 ans de carrière de la légendaire formation acadienne. En donnant une thématique country au spectacle, Roland Gauvin estime que l’événement sera d’autant plus rassembleur.

«On s’est rendu compte, sans prétention, qu’on a influencé des musiciens dans différents styles de musique. À l’époque, notre musique était influencée par le country, le folk, le traditionnel et le rock. Si on écoute un peu les groupes de musique country acadienne, il y en a beaucoup qui ont été initiés à la musique acadienne francophone par l’entremise de 1755», a fait valoir le chanteur et guitariste, rappelant que l’une des forces du groupe a été de traverser divers genres musicaux.

Celui-ci est ravi de pouvoir partager la scène avec ces sept artistes. D’après Roland Gauvin, le spectacle devrait plaire à plusieurs générations.

«Ce sont des artistes qui sont populaires. Ça répond à un besoin. Ce sont des artistes avec qui on n’a pas eu souvent l’occasion de partager la scène et je suis content qu’ils soient du spectacle», a ajouté le chanteur qui promet quelques surprises pour le 40e.

Le spectacle aura lieu dans le stationnement de l’aréna du Festival à Shediac. Voici quelques autres arrêts prévus à la tournée estivale de 1755: le 12 août à Tracadie avec Suroît, le 5 août à la Baie Sainte-Marie, le 23 juin à Percé et le 4 juillet à Ottawa. D’autres spectacles restent à être confirmés. Formé de Kenneth Saulnier, Pierre Robichaud, Roland Gauvin, Donald Boudreau et Ronald Dupuis, le groupe compte sept albums à son actif.