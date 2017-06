Julien Clerc triomphe à Moncton (Vidéo)

Salué par plusieurs ovations, le chanteur et compositeur Julien Clerc a été accueilli en roi au Théâtre Capitol à Moncton, jeudi soir. L’icône de la chanson française a ravi le public en parcourant son vaste répertoire.

Julien Clerc a entamé en force sa tournée canadienne à Moncton, devant environ 750 spectateurs. L’artiste français, qui célébrera ses 50 ans de carrière musicale en 2018, n’a pas fait de tournée au Canada depuis longtemps. Vêtu de noir, il est apparu sur scène simplement, avec un large sourire, très heureux de retrouver son public de ce côté-ci de l’Atlantique. C’était une première pour lui à Moncton. Après avoir commis une petite bévue en parlant de sa tournée au Québec, faisant réagir ainsi la foule, il s’est vite repris pour dire effectivement qu’il était au Nouveau-Brunswick.

Chaleureux, généreux et toujours très en voix, le chanteur qui soufflera ses 70 chandelles dans quelques mois, habite la scène comme peu d’artistes arrivent à le faire. Dès les premières minutes du concert, il a enfilé quelques-uns de ses grands succès, en commençant par Entre elle et moi, Ce n’est rien et Fais moi une place. Celui qui a le don d’inventer des mélodies à faire rêver était accompagné du claviériste Benjamin Constant. Ce spectacle à deux pianos donne un nouvel éclairage aux chansons en les présentant dans une version épurée où la voix, les mots et la musique sont à l’avant-plan. L’artiste a été acclamé à plusieurs reprises par la foule qui n’a pas hésité à chanter avec lui. Pour plusieurs spectateurs, c’était la première fois qu’ils voyaient Julien Clerc en concert. Et comme l’a dit souvent le chanteur, on ne peut pas connaître véritablement un artiste si on ne l’a pas vu sur scène.

«C’était un spectacle magique pour moi. Ce sont beaucoup de chansons que j’écoutais à l’époque sur des petites cassettes. La foule était engagée. J’ai aimé l’ambiance. J’ai aimé d’un bout à l’autre. Il a une très bonne voix pour son âge et il est chaleureux», a déclaré Ghislain Basque, qui a fait la route depuis Tracadie pour voir ce spectacle.

Certains spectateurs se sont déplacés en famille pour le voir. C’est le cas de la famille Rioux de Dieppe pour qui le spectacle a ramené de beaux souvenirs.

«J’ai tout aimé du spectacle, mais j’aurais aimé que la foule soit un peu plus dedans. Au début, ç’a pris un peu de temps à se réchauffer, mais vers la fin c’était beaucoup mieux», a exprimé Martin Rioux.

Pendant le concert, il a offert aussi quelques reprises, dont une pièce de Gilbert Bécaud qu’il qualifie comme étant son parrain.

«Nous avons tous un parrain dans ce métier et moi, c’est Gilbert Bécaud. C’est probablement l’artiste que j’ai le plus vu en spectacle parce que j’ai déjà fait sa première partie. De lui, j’ai choisi la chanson C’est en septembre sur une musique de Neil Diamond (September Morn)», a partagé le chanteur.

Dans ce nouveau spectacle, il se met en danger en invitant les spectateurs à inscrire leurs demandes spéciales avant le concert. Assis à son piano, il a découvert cette liste de chansons choisies en même temps que le public. Il a révélé ainsi une certaine vulnérabilité, en oubliant parfois les paroles de quelques morceaux, prouvant ainsi que personne n’est parfait.

«C’est une création que nous faisons avec vous ce soir, alors j’espère que vous nous pardonnerez ces petites erreurs», a-t-il souligné.

Le public a apprécié cette simplicité et cette authenticité. De Femme je vous aime à Coeur de rocker, Julien Clerc chante l’amour dans toutes ses couleurs.

«Ce sont de belles chansons d’amour et romantiques que j’écoutais des fois en même temps que j’étais en amour. C’est plaisant d’être ici et de voir quelqu’un qui fait de la scène depuis si longtemps et qu’on écoutait à la radio quand on était jeune. C’est un privilège», a confié l’auteur-compositeur-interprète Mario LeBreton.

Après sa dernière chanson, Laissons entrer le soleil, la foule ne voulait plus le laisser partir. C’était l’ovation. De retour sur la scène pour un rappel, il a conclu son tour de chant avec Ma préférence et une reprise de Zachary Richard, Travailler c’est trop dur.

Moncton est le seul arrêt au Nouveau-Brunswick de sa tournée canadienne. Tous les autres concerts auront lieu au Québec.