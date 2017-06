Choeurs d’ici, Chansons d’ici: trois chorales de l’Acadie en vedette

Figurant à la sélection des 20 ensembles canadiens sur l’album Choeurs d’ici, chansons d’ici, les chorales Beauséjour et Les jeunes chanteurs d’Acadie affichent fièrement leurs couleurs sur cet opus qui témoigne de la diversité du répertoire francophone au pays.

À l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, la radio de Radio-Canada a lancé un concours destiné aux chorales francophones de l’ensemble du pays. Parmi les 80 chorales ayant soumis des chansons, trois choeurs de l’Acadie, dont deux du Nouveau-Brunswick ont été retenus.

«C’est tout un honneur (…). Je pense que c’est une très belle reconnaissance qui prouve qu’il y a du talent chez nous. Je suis très fière de cette reconnaissance pour moi et mes choristes. C’est le fun pour eux de dire que leurs voix se retrouvent sur un disque», a exprimé la directrice des Jeunes chanteurs d’Acadie, Nadine Hébert.

Le Choeur Beauséjour, qui regroupe 45 choristes, chante Je reviens au berceau de l’Acadie du groupe Grand Dérangement, tandis que les 43 membres des Jeunes Chanteurs d’Acadie interprètent J’étions fille du vent et d’Acadie de Lise Aubut, popularisée par Édith Butler.

Les chorales devaient choisir des chansons francophones qui reflètent leur région et leur culture.

«J’étions fille du vent et d’Acadie est une chanson qui fait partie de notre répertoire depuis quelques années. Les gens aiment beaucoup cette pièce lors de nos concerts, donc c’était un choix facile», a fait valoir Mme Hébert.

Les deux pièces choisies par les chorales du Nouveau-Brunswick ont été orchestrées par le musicien François Émond.

L’étendue du répertoire est vaste, avec des chants traditionnels, des classiques, des mélodies populaires et des pièces spécialement composées pour le chant choral. On y retrouve notamment des chansons de Claude Dubois, Louis-Jean Cormier, Michel Rivard et Coeur de pirate.

«Même si ce sont tous des choeurs amateurs, il y a vraiment des chorales de haut niveau sur le disque. Il y en a pour tous les goûts», a fait valoir la chef du Choeur Beauséjour, Monique Richard.

D’après Nadine Hébert et Monique Richard, les chorales acadiennes ont un son bien à elles qui ne s’entend pas nécessairement ailleurs.

«Partout où je suis allée dans des festivals nationaux et internationaux, on nous disait qu’on a un son particulier qui nous appartient. Les Acadiens parlent en chantant, donc c’est naturel, on dirait qu’il y a une aisance. Nous avons cette joie de vivre qui paraît dans nos voix et dans le choix et l’interprétation des chansons. Je trouve que c’est unique à nous. Ce sont des interprétations qui sont vraies et ça paraît qu’on aime chanter», a partagé Nadine Hébert. Cette chorale participe à quelques projets d’envergure pour le 150e anniversaire de la Confédération: la soirée hommage à Viola Léger le 17 juin, le spectacle du 24 juin à Dieppe (présenté dans six villes canadiennes) et Pops NB, le 2 juillet.

Monique Richard estime que les ensembles de l’Acadie se sont taillé une belle place sur cet album qui offre une visibilité au chant choral.

Le Choeur Beauséjour lors de l’enregistrement du disque Choeurs d’ici, Chansons d’ici. -Gracieuseté.

«On représente fièrement l’Acadie et ça nous fait connaître ailleurs. On découvre aussi d’autres chorales canadiennes. Il y a plein de sélections musicales absolument fantastiques sur ce disque. C’est toujours pour nous aider à grandir, à évoluer et montrer nos couleurs aussi», a ajouté celle qui dirige le Choeur Beauséjour depuis bientôt 30 ans. Elle estime que sa chorale n’a jamais été aussi forte, engagée et créative.

Lancé à la fin mai, le disque Choeurs d’ici, Chansons d’ici est actuellement disponible. Parmi les chorales, on retrouve notamment Les Voix d’Acadie de Dartmouth, Les petits chanteurs de Laval, Le choeur de femmes Elektra de Vancouver, Le choeur classique de l’Outaouais et Le choeur de chambre Schulich de l’Université McGill.