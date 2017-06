Laurie LeBlanc prépare un nouvel album aux couleurs variées (Extrait audio)

Laurie LeBlanc prépare un nouvel album qui naviguera à travers différentes couleurs musicales. Le premier extrait Country Reggae annonce un changement de cap. Tout en étant country, l’auteur-compositeur-interprète de Bouctouche propose d’aller explorer de nouveaux horizons.

Après avoir vécu une année forte en émotions, le chanteur country de Bouctouche a commencé à travailler à un nouvel album studio. Ce sixième disque qu’il envisage d’intituler tout simplement Couleurs aura une petite touche différente, peut-être un peu plus moderne. Ce nouveau disque pourrait paraître vers la fin du mois d’octobre. Il a composé presque toutes les chansons, dont certaines sont déjà enregistrées.

«Comme auteur-compositeur, j’ai envie de créer quelque d’unique et qui me ressemble. Il va y avoir un peu de différentes couleurs, mais qui ressemble à Laurie LeBlanc. Les mélodies sont peut-être un peu plus modernes, genre des années 1990 à aujourd’hui», a fait savoir le chanteur, en entrevue dans les bureaux de l’Acadie Nouvelle lundi.

C’est un chanteur rayonnant qui est apparu devant la caméra pour notre Facebook live. Il a très hâte de faire paraître son prochain disque.

Fier du succès de son album 20 et surtout très reconnaissant envers le public qui achète ses disques, le chanteur ne chômera pas cet été. Entre 20 et 25 spectacles sont prévus dans les Provinces maritimes et au Québec. L’auteur de Moi itou Mojito qui s’est forgé une carrière à son image, c’est-à-dire authentique, reste les pieds bien ancrés sur terre. Le travail continue malgré le succès, soutient-il. Comme pour son album 20, toutes les pièces de son prochain disque seront des compositions originales. Avec sa compagne de vie et son imprésario, Jeannette LeBlanc, il compose les paroles de ses chansons.

«Jeannette a beaucoup de facilité avec les textes et moi, c’est la musique qui me vient facilement. On se complémente bien. Je pars souvent avec un thème. Justement, en descendant ici, j’avais mon téléphone et j’ai eu une idée de musique», a-t-il poursuivi.

Il puise son inspiration dans son quotidien, dans ce qu’il voit ou encore dans certaines histoires qu’il entend autour de lui. Tout en restant à proximité de son public, l’artiste veut avant tout être satisfait de ce qu’il compose. La création est importante dans sa démarche.

«Si j’étais un peintre, je voudrais que ce soit différent, mais que ça me ressemble. Il ne faut pas toujours songer à ce que le public va peut-être penser, mais à ce qui nous satisfait et qu’on veut faire en musique. On lance ça, on espère que ça va marcher. Mais l’important est de raconter des choses qui nous touchent.»

La région de Bouctouche a toujours été une belle source d’inspiration pour le chanteur country. Laurie LeBlanc rappelle que sa ville est considérée comme le Nashville de l’Acadie.

«Nous avons tellement une belle place. On est entouré d’eau. On a notre radio communautaire. Mais j’ai un peu de difficulté à écrire des chansons chez nous parce qu’il y a tellement de distractions. Donc je vais à l’extérieur dans un chalet où je n’ai aucune distraction et où je peux me concentrer à 100% aux textes et à la musique», a-t-il partagé.

Pour donner un avant-goût de son prochain album, Laurie LeBlanc lance ce mardi une première chanson, Country Reggae, sur des rythmes ensoleillés. Encore une fois, la saison chaude a inspiré l’artiste puisque le country se marie au reggae de la Jamaïque. Il a fait appel à Pepeto Pinto, un artiste et spécialiste des tambours métalliques d’origine jamaïcaine qui vit à l’Île‑du‑Prince‑Édouard. Un vidéoclip accompagne aussi cette chanson. Son nouveau disque est enregistré au studio La Classe à Memramcook, entouré d’une équipe de musiciens, dont George Belliveau.

Cet été, Laurie LeBlanc sera de la distribution de quelques spectacles d’envergure, dont celui du 40e anniversaire de 1755 à Shediac, du 15 août à Dieppe et du 50e Festival Western de Saint-Tite.