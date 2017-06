Le Festival Inspire annonce ses couleurs

Au moins six artistes internationaux réaliseront des murales et des sculptures publiques lors du prochain Festival Inspire à Moncton, du 10 au 16 juillet.

À deux jours du dévoilement de la programmation, les organisateurs du Festival Inspire à Moncton ont commencé à annoncer leurs couleurs. En entrevue à l’Acadie Nouvelle, le directeur artistique du Festival, Matt Williston, a révélé quelques bribes de la programmation du 3e Festival Inspire. Depuis trois ans, ce festival invite des spécialistes de l’art urbain de divers pays et de la région à réaliser d’immenses fresques sur les murs de la ville. Cette année, pour la première fois, ce volet du festival inclura la création de sculptures publiques. D’après Matt Williston, cette tendance se remarque de plus en plus dans certaines villes du monde. Les noms des artistes locaux et internationaux seront dévoilés lors du lancement de la programmation.

«C’est un première pour nous. On fait beaucoup de recherches sur ce qui se passe dans le monde de l’art urbain et des graffitis partout au monde. On prend l’inspiration un peu de tout. Des fois, ce sont des amis qui nous donnent des idées et des noms d’artistes», a indiqué M. Williston.

Les activités auront lieu à Moncton, Dieppe et Riverview. Comme nouveauté au 3e festival, les organisateurs promettent un grand projet surprise sur roues. Le festival présentera une fête des couleurs, une journée pleine d’activité le samedi avec des arts du cirque, de la musique et de l’art en direct. La promenade disco en vélo, organisée de concert avec la coopérative La Bikery, sera également de retour cette année.

Le lancement de la programmation se tient ce jeudi de 18h à 21h au Centre culturel Aberdeen à Moncton. Le DJ Ruined Sundays (dimanches ruinés) de Montréal animera cette fête ouverte au public. Les organisateurs du festival nourrissent de grands rêves pour la ville de Moncton, mais cela dépend toujours du financement.

«Ça commence avec un rêve et une vision, mais à la base dans notre société, ça prend aussi de l’argent. On commence en rêvant gros puis là, on ajuste la programmation en fonction du financement», a-t-il ajouté.