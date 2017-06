L’insaisissable quête de Gisèle L. Ouellette

De quoi relève l’identité acadienne? Cette question sous-tend la recherche artistique de Gisèle L. Ouellette qui propose dans sa nouvelle collection une métaphore de cette identité parfois difficile à saisir.

Dans ses œuvres sur film translucide, on peut apercevoir des paysages vaporeux et insaisissables qui s’apparentent à des ciels orageux, évoquant parfois les ondulations du sable, la brume qui s’avance sur l’océan, des collines lointaines ou encore le mouvement de la mer. Les œuvres de la série III et IV de Formes disparates laissent beaucoup de place à l’interprétation.

Faites d’ombres et de lumières, les images comportent une certaine part de mystère. Depuis plusieurs années, l’artiste de Grand-Barachois examine les aspects fondateurs de l’identité, c’est-à-dire sa relation personnelle avec son milieu qui est l’Acadie. C’est en 2008 qu’elle a commencé à travailler sur la série Formes disparates.

Réalisées avec des bâtons d’huile sur des films translucides, ses œuvres ont quelque chose d’aérien. La troisième et quatrième série de Formes disparates est actuellement en montre à la Galerie du Centre des arts et de la culture de Dieppe. Selon cette artiste, le questionnement identitaire est omniprésent dans son art.

«Comme nous (les Acadiens) n’avons pas de frontière, je me suis questionnée sur ce qui me retenait, sur mes repères et comment je pouvais m’identifier à ce lien dans lequel je vis maintenant. Je me suis rendu compte que mes repères se trouvaient beaucoup dans les formes naturelles perpétuellement en transformation. La mer et les nuages sont deux éléments qu’on ne peut pas saisir. Alors pour moi, cette collection représente un peu une métaphore sur l’identité qui est très difficile à saisir. Tous les rapports humains sont aussi difficiles à saisir», a-t-elle partagé.

Celle-ci confie qu’elle a été inspirée par le travail de l’artiste montréalaise de renommée internationale, Betty Goodwin, décédée en 2008. L’idée d’utiliser un support translucide lui est venue d’une exposition de l’artiste qu’elle a visitée à Toronto. L’approche de Mme Ouellette est assez originale, puisqu’elle procède non pas en ajoutant des couches de peinture, mais en les effaçant. Lorsqu’elle commence, la surface est recouverte de noir. Par la suite, elle crée des formes en effaçant le noir, lui permettant aussi d’aller chercher la lumière.

«C’est comme ça que j’arrive à avoir différentes tonalités. J’aime beaucoup la surface qui est très sensuelle et cette manière de faire, même si des fois, la couleur me manque.»

Ses créations découlent souvent d’images qu’elle a prises en photo. Elle ne cherche pas nécessairement à représenter un paysage précis. C’est plutôt abstrait pour rappeler que ces formes de la nature sont constamment en mouvement. En travaillant par série, elle estime qu’elle peut approfondir sa démarche.

«Ça permet d’apprendre et de chercher. À mesure que je travaille, il y a des choses qui sont soulevées. Le travail lui-même va soulever des questions», a-t-elle ajouté.

Elle a déjà exposé ses séries un et deux à Moncton et à Edmundston, ainsi que sa troisième série à Winnipeg. C’est la première fois qu’elle expose sa collection Formes disparates, Série III et IV. C’est présenté à Dieppe jusqu’au 11 août. Native de Moncton, Gisèle L. Ouellette, qui poursuit une pratique artistique depuis une quarantaine d’années, enseigne la peinture au département d’arts visuels de l’Université de Moncton. Elle a offert plusieurs expositions solo, de groupe et a participé à des symposiums à travers le Canada, aux États-Unis, en France, en Italie et en Espagne. Ses œuvres font partie de différentes collections privées et publiques.