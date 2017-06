Un voyage en Italie avec Pascale Beaudin et Carl Philippe Gionet

La soprano Pascale Beaudin et le pianiste Carl Philippe Gionet présentent le récital Voyage en Italie à Moncton et Bertrand.

Il y a un an presque jour pour jour, les deux amis se sont retrouvés à Rome où ils ont eu l’idée de préparer ce superbe récital. L’Italie a toujours été une grande source d’inspiration pour d’innombrables artistes, colorant leur création, nous laissant des œuvres exceptionnelles.

Au programme, ils interpréteront des œuvres de Bellini, Tosti, Mendelssohn, Fauré et Wolf, entre autres, qui ont tous été inspirés de près ou de loin par la beauté et la culture de ce magnifique pays. Les deux artistes seront en concert au Centre de la paix (Central United Church) à Moncton, le 7 juin et à l’Église Saint-Joachim de Bertrand, le 9 juin. Les deux récitals débutent à 19h30.