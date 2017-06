Le Théâtre Capitol propose des découvertes d’un océan à l’autre

Au-delà des têtes d’affiche telles que Gregory Charles, Alex Nevski, Travis Cormier, Lennie Gallant, Troiselle, Anthony Kavanagh et les Soeurs Boulay, la programmation du théâtre Capitol propose aussi des œuvres de l’ensemble du pays moins connues en Atlantique. Afin d’encourager le public à découvrir ces artistes, la direction de l’établissement culturel de Moncton lance le programme Vous décidez du prix.

Le Théâtre Capitol de Moncton a dévoilé sa nouvelle saison, jeudi soir, devant quelques centaines de personnes. La saison de 35 spectacles offrira une belle place aux musiciens des Premières nations tout en invitant des artistes de partout au pays à se produire sur la scène du Capitol.

Comme bien des diffuseurs dans le domaine des arts de la scène, arriver à promouvoir des spectacles un peu moins connus du public peut parfois s’avérer une aventure périlleuse. Après le Playhouse à Fredericton, voilà que le Théâtre Capitol décide à son tour de lancer une nouvelle initiative innovatrice pour attirer le public. Pour deux de ses spectacles de cette saison, soit le concert de Noël du groupe a cappella de l’Ontario, Cadence, et la pièce de théâtre Inside/Out: A Prison Memoir, de l’Ouest canadien, on propose aux spectateurs de payer ce qu’ils veulent.

«Il y a des spectacles qui pourraient nécessiter un plus gros investissement en marketing parce qu’il sont peut-être moins connus ici. S’ils nous font confiance, on offre aux spectateurs de réserver un billet et s’ils sont aussi impressionnés que nous, ils peuvent payer le montant qu’ils estiment que le spectacle mérite», a expliqué la directrice générale du Théâtre Capitol, Kim Rayworth.

Elle souligne que le Playhouse à Fredericton, qui a mis en place ce programme l’année dernière, a doublé ses prévisions financières.

«On veut aussi que les gens puissent prendre une décision d’aller voir un spectacle sans que ce soit nécessairement basé sur une décision financière. On lance ça pour deux spectacles, mais je ne pense pas que ça deviendra le modèle pour tous les spectacles à venir. On souhaite quand même que les gens paient pour la valeur du spectacle», a-t-elle fait valoir.

La variété au rendez-vous

Une série de quatre concerts grand public et un spectacle scolaire seront présentés dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Lennie Gallant et son spectacle Searching for Abegweit, Susan Aglukark, Digging Roots et William Prince ainsi que Alex Cuba figurent au menu de ces festivités.

La musique, le théâtre, les spectacles jeunesse, la danse et l’humour seront à l’honneur tout au long de la prochaine saison. Les responsables du Capitol ont voulu faire un clin d’oeil important aux artistes des Premières nations. Parmi eux, le groupe du Nunavut, The Jerry Cans (23 novembre).

«C’est notre coup de coeur cette année. Ce groupe du Nunavut qui chante dans leur langue d’origine est incroyable», a exprimé Kim Rayworth.

Le théâtre accueillera plusieurs artistes de l’Atlantique, dont Travis Cormier, Bill & Joel Plasket, Casse-Noisette, Heather Rankin, Classified et ses invités, Troiselle, ainsi que le traditionnel spectacle de Noël avec les Muses, les Frères Bélivo et Roland Gauvin.

La programmation compte une douzaine d’artistes francophones. Parmi eux, le célèbre spectacle de Caillou pour les jeunes.

«Les familles nous demandaient depuis longtemps d’avoir un spectacle en français pour le jeune public tiré d’une émission de télévision», a-t-elle mentionné.

La directrice du Capitol estime que l’établissement de 800 places se tire bien d’affaire dans cette abondance d’offres culturelles dans la région de Moncton. Lors de sa dernière saison, le Capitol a vendu 50 000 billets de spectacle, soit une légère augmentation comparativement à l’année précédente. En plus des 35 spectacles différents dévoilés jeudi, d’autres activités seront annoncées au cours des prochains mois. Ils espèrent atteindre près de 150 spectacles (nombre de représentations) pour la saison 2017-2018. Le Théâtre Capitol produira à nouveau une comédie musicale en février 2018. Plus de détails seront annoncés au début juillet.