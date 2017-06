Adam West, le Batman de la télévision, est mort

L’homme qui a prêté ses traits au célèbre personnage de superhéros Batman à la télévision, Adam West, s’est éteint à l’âge de 88 ans, a confirmé sa famille, samedi.

Son interprétation pince-sans-rire de Batman dans la série télévisée des années 1960 a élevé le « justicier masqué » au rang de la conscience nationale.

Adam West est mort au terme d’un « court mais courageux combat contre la leucémie », a déclaré sa famille dans une publication Facebook diffusée sur un compte dont l’authenticité est vérifiée.

L’acteur a incarné un Batman à la fois sérieux pour les enfants et drôle pour les adultes.

Au départ agacé d’être longuement étiqueté en fonction du rôle de Batman qu’il avait campé pendant à peine trois années, il avait, plus récemment, reconnu être heureux d’avoir permis de faire connaître l’histoire d’un superhéros qui a ensuite donné lieu à des films au budget imposant.

Dans une entrevue accordée à l’Associated Press en 2014, il avait dit être « ravi » de constater que l’interprétation de son personnage, « devenu emblématique » ait ouvert « beaucoup de portes ».

Sa grande notoriété lui a permis de faire des caméos dans de nombreuses séries, notamment « Murphy Law » « The King of Queen » et, l’an dernier, « Big Bang Theory ».

En 1966, Adam West reprenait son personnage, cette fois au grand écran, dans le film « Batman ».

Il avait plus tard renoué avec son ancien rôle par une apparition dans un épisode de l’émission de dessins animés « Les Simpson ».

Plus récemment, M. West avait prêté sa voix au personnage égocentrique d’un maire qui portait le même nom que lui dans la série « Family Guy ».

« Il était brillant, amusant et drôle », a souligné Julie Newmar, qui a incarné la sensuelle Catwoman à ses côtés, dans un communiqué.

« Je m’ennuierai de lui dans le monde physique et je le savourerai toujours dans le monde de l’imagination et de la créativité », a-t-elle ajouté.

En 2012, M. West avait été intronisé au célèbre « Walk of Fame » de Hollywood et son étoile y trône toujours.

Né à Walla Walla, dans l’État de Washington, celui qui se prénommait William West Anderson avait déménagé à Seattle à l’âge de 15 ans en compagnie de sa mère après que celle-ci eut divorcé de son père.

Il est diplômé du collège Whitman, une école d’arts privée de sa ville natale.

C’est en arrivant à Hollywood, après avoir servi dans l’armée, qu’il avait changé son nom pour Adam West.

Les réalisateurs Edgar Wright et Leslye Headland ont salué sur Twitter le legs laissé par l’acteur.

« Au revoir Adam West. Tu étais MON Batman » a écrit M. Wright.

Mme Headland a quant à elle exprimé ses pensées pour « (son) héros d’enfance et encore aujourd’hui (son) Batman préféré », accompagnant son message du mot-clic « #pow ».

Adam West a été marié trois fois et avait six enfants.