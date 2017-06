Boom Desjardins invite l’Acadie à une «dernière chicane»

Après une dizaine d’années d’absence, la formation La Chicane reprend du service le temps d’une tournée et s’invite trois fois plutôt qu’une au Nouveau-Brunswick.

De passage à Halifax la semaine dernière pour l’enregistrement de l’émission Pour l’amour du country, le chanteur de La Chicane a poursuivi son chemin jusqu’au Restigouche pour un petit tour de chant, mais aussi afin d’annoncer les arrêts de la tournée «réunion» du groupe en Acadie. Trois spectacles sont ainsi prévus au programme, soit le 18 août à Edmundston, le 19 août à Campbellton et le 1er septembre à Bertrand (Oktoberfest).

Le célèbre groupe s’est en effet reformé le temps d’une tournée afin de célébrer son 20e anniversaire. Ses membres ne s’étaient pas retrouvés tous sur une même scène depuis sa dissolution il y a maintenant dix ans. Et que les fans se le tiennent pour dit, il s’agit-là d’une occasion unique. «Je ne vais pas prendre ma retraite de La Chicane 15 fois, c’est là que ça se passe», précise bien le chanteur.

Pour cette tournée, les membres ont mis de côté leurs vieilles «chicanes». Il faut dire que l’harmonie n’a pas toujours régné au sein de la formation qui a popularisé des titres comme Calvaire, Juste pour voir le monde et Tu m’manques. «Il y a eu un peu de bisbille. On ne se côtoyait plus tellement. Mais c’est du passé et tout le monde était emballé avec le projet de réunion. On est revenu pour la musique, pour rejouer ensemble sur scène et aussi pour faire plaisir à nos fans. Ce sont eux qui nous donnent tout cette drive», exprime-t-il.

L’engouement pour la tournée La dernière chicane a d’ailleurs été telle que les dates de spectacles ont rapidement rempli l’agenda du groupe. En tout, 34 concerts ont été annoncés. «Les gens se sont ennuyés et nous aussi. On a la chance d’avoir des chansons qui ont bien vieilli, qui ont traversé le temps. Et nous, on est content de les refaire», dit-il.

Le groupe a même composé une pièce spécialement pour l’occasion, pièce intitulée comme la tournée, La dernière chicane.

«En repartant La Chicane, on s’est vite rendu compte à quel point c’était gros. On avait un peu perdu ça de vue avec le temps. Moi et Éric (Maheu) on a pris nos guitares et on a eu l’idée de cette pièce un peu autobiographique», explique Desjardins.

Le groupe a déjà remonté sur scène à quelques reprises depuis l’annonce de sa tournée.

«Et partout où l’on est allé jusqu’à présent, la réception est incroyable. On bat des records au guichet», indique celui qui célèbre lui aussi ses 20 ans de carrière musicale.

Originaire de l’Abitibi-Témiscamingue, ce dernier n’en est pas à son premier passage au Nouveau-Brunswick tant en solo qu’avec La Chicane. Chose certaine il ne se sentait pas trop dépaysé au Restigouche, pays de forêts et de rivières. Ces paysages pourraient d’ailleurs se retrouver sur un éventuel docu-spectacle. «On filme tout, nos spectacles et ce qu’il y a entre eux. J’aimerais que ça aboutisse un album concert et un DVD ou un spécial télé qui marquerait cette tournée mémorable pour nous», conclut-il, espérant rocker avec les Acadiens au cours des prochains mois.