Danny Boudreau célèbre la chanson acadienne (Audio)

Après Mes légendes sorti en 2009, Danny Boudreau revient avec le deuxième volet de ce projet –Mon été! – qui paraîtra à l’automne. Il se propose de revisiter la poésie de dix auteurs-compositeurs acadiens en mode festif, en s’appuyant fortement sur les sonorités louisianaises.

Un premier extrait de ce 9e album de Danny Boudreau, Le dernier bateau de l’île d’Entrée, vient d’être lancé. Le chanteur a donné à cette ballade de Daniel Léger une couleur festive. Contrairement à Mes légendes qui se voulait plus épuré avec des versions voix, guitare et piano des compositions acadiennes, cette fois-ci, le musicien a eu envie de donner du swing aux chansons. Il faut dire qu’en 2015, il a sorti son disque Danny Party qui annonçait justement ce style énergique, avec des rythmes entraînants qui invitent à la danse et qui se présente bien dans les festivals. Avec l’accordéon et le violon qui sont très présents, la Louisiane n’est jamais très loin dans cette nouvelle approche de l’artiste.

«C’est toujours un hommage aux poètes acadiens, mais avec une tournure pour venir meubler mon spectacle de Danny Party. Ce sont vraiment dix chansons acadiennes qui déménagent et c’est un disque que j’ai réalisé moi-même», a affirmé en entrevue Danny Boudreau.

L’enregistrement s’est déroulé au Studio La Classe à Memramcook. Il a emprunté une démarche qui s’apparente à l’atmosphère d’un spectacle. L’album comprend dix chansons jouées par sept musiciens.

«Je voulais vraiment que cet album soit enregistré par tous les musiciens en même temps, soit live en studio. Ça s’est fait en trois jours. Je ne voulais pas faire de prises supplémentaires par la suite. La seule chose que je j’ai fait après coup, ce sont mes voix et mes guitares acoustiques.»

Sur ce disque, il reprend, entre autres, Adélaïde de Pascal Lejeune, Chu pas une femme à marier des Hay Babies rebaptisée Chu pas un homme à marier, Ti-Gars de Lisa LeBlanc, La Belle Hélène de Suroît, Fais dodo de Ronald Bourgeois, Mon été de Fayo, Sweet Suzanna de Jerry Cormier et Le portrait de mon père de Cayouche. Pour compléter la collection, il a choisi une chanson en Innu de Philippe McKenzie, Ekuan Pua, popularisée par Florent Vollant.

«De un, c’est le 150e de la Confédération et on veut célébrer cette unité avec le peuple autochtone. La deuxième raison, c’était le lien que les Acadiens ont toujours eu avec les autochtones. C’est une chanson que j’ai apprise de Florent Vollant qui a été écrite par Philippe McKenzie. C’est une chanson de rassemblement et je trouvais que ça cadrait bien avec l’album.»

Il a choisi des pièces marquantes qu’il avait envie de chanter, mais aussi qui comporte un fil conducteur.

«Pour moi, c’est important de véhiculer des chansons que j’aime et qui me rejoignent.»

Le répertoire acadien est vaste, rappelle Danny Boudreau, qui envisage même un troisième volume de ce projet de poésie acadienne en chanson. Ce prochain volume pourrait avoir une ampleur symphonique. Il estime qu’il y a une richesse extraordinaire dans les chansons acadiennes que les gens d’ailleurs et même d’ici ne connaissent pas toujours.

«Les Européens avaient bien accueilli le premier album parce que c’était comme une carte de visite de la poésie acadienne en musique. C’est un portrait assez large de ce qui se fait en Acadie, mais avec ma façon d’amener ça sans dénaturer les mélodies et les paroles. Ce que j’ai respecté encore cette fois-ci. Les paroles et les mélodies sont intactes et c’est l’enrobage qui diffère.»

Des musiciens comme Jesse Mea, Mario Robichaud et Danny Bourgeois ont collaboré à l’enregistrement. Le disque sera lancé vers la mi-octobre. Une fois les enregistrements de la 15e saison de l’émission Pour l’amour du country terminés, Danny Boudreau partira sur la route afin de donner une vingtaine de spectacles en Acadie, au Québec et en France. Il se produira notamment au Festival du Saumon à Campbellton, au Festival Pause Guitare à Albi en France, au Festival acadien de Clare, au Phare de Miscou pour conclure son été à la Fête des chants de marins à Saint-Jean-Port-Joli au Québec où il donnera quatre concerts, dont un avec Kevin Parent.