Théâtre l’Escaouette: une saison aux quatre vents

Le vent soufflera dans tous les sens lors de la prochaine saison du théâtre l’Escaouette à Moncton qui propose six productions, dont trois nouvelles créations aux horizons divers, signées par des dramaturges de l’Acadie.

«Il y a une diversité d’artistes et de propos et c’est pour ça qu’on a qualifié cette saison aux quatre vents parce qu’on a l’impression que le vent souffle dans toutes les directions (…). C’est aussi synonyme de force de changement, d’aventure et de liberté», a affirmé la directrice artistique du théâtre l’Escaouette, Marcia Babineau.

Dévoilée mercredi, la programmation de la 41e saison comprend des œuvres d’Emma Haché, de Mathieu Chouinard et le troisième volet de la trilogie acadienne commencée avec Les trois exils de Christian E. et Le long voyage de Pierre-Guy B. Dans L’incroyable légèreté de Luc L., le comédien et humoriste Luc LeBlanc rejoindra Christian Essiambre et Pierre-Guy Blanchard dans une mise en scène de Philippe Soldevila. Luc LeBlanc estime qu’il sort de sa zone de confort avec ce spectacle.

«Je n’embarque pas en disant on fait un succès, mais j’embarque en disant que je vais donner tout ce que je peux. Je vais être ouvert, je vais raconter mes histoires et je vais embarquer dans le processus à 100% et advienne que pourra. Je ne suis pas là pour bâtir un succès. Je suis là pour faire partie du processus. Jusqu’à présent, je trouve ça super agréable», a exprimé avec enthousiasme le comédien restigouchois, bien qu’au départ, il était un peu sceptique à l’idée de créer une œuvre sur sa vie.

Bien connu du public pour son travail au Pays de la Sagouine et ses nombreux rôles au théâtre, le comédien souligne que ce spectacle explore une facette de sa vie un peu moins connue.

«Les gens connaissent juste l’aspect de moi sur une scène qui s’amuse, qui fait rire les gens et qui est dans mille projets. Mais ils ne connaissent pas nécessairement l’endos de tout ça, c’est-à-dire ce que je vis au quotidien, les problèmes que j’ai pu avoir avec la famille et dans ma vie personnelle. On a beaucoup exploré cet aspect-là.»

Selon la directrice artistique du théâtre l’Escaouette, Marcia Babineau, il y a une diversité de thématiques qui sont abordées dans les productions. L’identité, l’isolement, l’exil, l’autofiction sont au cœur des œuvres. Avec L’incroyable légèreté de Luc L. on assiste à un road movie sur l’identité, tandis que la pièce Pourquoi l’Ouest? d’Emma Haché aborde la question de l’exil.

«C’est un projet qui fait suite à une longue recherche qu’elle a faite dans son milieu sur tous les gens qui s’exilent dans l’Ouest pour gagner leur vie. C’est toute la répercussion de l’exil sur le milieu familial», a partagé Mme Babineau.

La distribution sera composée de Diane Losier, Tony Murray et Joannie Thomas. La nouvelle création de Satellite Théâtre, Grum, de Mathieu Chouinard et Marc-André Charron, traitera de l’effondrement progressif du monde routinier et sécuritaire d’un personnage aux mille manies. Ce spectacle muet qui repose sur le corps et l’image mettra en scène les comédiens Mathieu Chouinard, Marilyn Perreault, Martin Vaillancourt et la musicienne Geneviève D’Ortun.

Les formes de théâtre et les propos sont en constante évolution, citant en exemple la pièce Straight Jacket Winter, une œuvre autofictionnelle sur le mouvement des populations écrite et mise en scène par Esther Duquette et Gilles Poulin-Denis.

«Je dirais que c’est un nouvel esthétisme complètement parce que c’est plus documentaire. Sur la scène, on a les auteurs et les comédiens. C’est une forme assez hybride», a ajouté Marcia Babineau.

Le théâtre l’Escaouette accueillera aussi la comédie fantaisiste Irène sur mars, de Jean-Philippe Lehoux, incarnée, entre autres, par la comédienne de renom Pauline Martin. On retrouve aussi à la programmation le spectacle Des arbres du théâtre La Manufacture qui met en vedette deux grands comédiens québécois, Maxime Denommée et Éveline Gélinas. Par ailleurs, deux productions du théâtre l’Escaouette, Far Away et Le Lac aux deux falaises, partiront sur les routes du pays. La saison s’étendra du 18 octobre 2017 au 19 avril 2018. Toute la programmation peut être consultée sur le site du théâtre.