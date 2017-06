Un cadeau pour Viola Léger

Plus de 30 artistes de l’Acadie monteront sur la scène du Théâtre Capitol à Moncton, samedi, afin de rendre hommage à la comédienne Viola Léger dans une soirée qui se veut conviviale, chaleureuse et festive. Le public pourra visionner en primeur le premier volet de la série de monologues de la Sagouine tournée en format 4K par Renée Blanchar.

Cet hommage arrive à point nommé, estime le directeur artistique et général du Pays de la Sagouine, Luc LeBlanc, qui tenait à célébrer l’oeuvre de cette grande dame du théâtre qui a inspiré plusieurs générations d’artistes.

«N’eût été le Pays de la Sagouine et Viola Léger, je ne pense même pas que je serais en théâtre. J’étais très jeune et j’ai vu Viola Léger en Sagouine. J’étais tellement fasciné que j’ai commencé à imiter la Sagouine. Quand j’étais à l’école secondaire, les gens m’appelaient la Sagouine (…). Je me dis qu’avec l’incident qui lui est arrivé au début de l’année et la famille qui a annoncé qu’elle mettait fin à sa carrière publique, c’est un gros choc. Nous voulions lui rendre hommage à ce moment-ci de sa vie», a affirmé Luc LeBlanc.

Il a fait appel à Monique Poirier pour assurer la direction artistique de ce spectacle. Celle-ci a conçu une soirée qui proposera des témoignages, des prestations musicales, théâtrales et poétiques, afin de célébrer l’immense contribution de cette femme à la scène culturelle et à l’Acadie. La chorale des Jeunes chanteurs d’Acadie, la troupe d’Ode à l’Acadie, le comédien Gabriel Robichaud, le pianiste Julien LeBlanc, l’artiste multidisciplinaire Herménégilde Chiasson, le poète Raymond-Guy LeBlanc, l’écrivaine Antonine Maillet, ainsi que les sept comédiens principaux du Pays de la Sagouine et l’orchestre maison de l’Île-aux-Puces seront de la distribution du spectacle, animé par l’artiste et sénateur René Cormier.

«On fait ça comme une célébration et c’est sûr qu’il va y avoir des moments drôles et émouvants. Les profits de la soirée seront versés à la Fondation Viola Léger qui donne des bourses à de jeunes artistes en théâtre», a expliqué Monique Poirier qui veut offrir cette soirée en cadeau à la comédienne.

Celle-ci a côtoyé Viola Léger à plusieurs reprises, en commençant par le Pays de la Sagouine où elle a travaillé au début de sa carrière artistique, puis à l’occasion du spectacle Ode à Noël.

«J’ai beaucoup de respect pour la femme qu’elle est et toute sa contribution. Ça me faisait plaisir de prendre la responsabilité de ce projet-là. C’est quelque chose qui est vraiment très convivial, beaucoup dans la simplicité et dans la célébration des vraies affaires. Je pense que c’est vraiment ça l’approche qu’on a décidé de prendre et je pense vraiment que ça va créer quelque chose de bien. Ce n’est pas un spectacle, c’est une soirée avec des prestations et des surprises.»

Le spectacle proposera aussi des collaborations entre les artistes. Monique Poirier a discuté avec les amis et la famille de Viola Léger afin de concevoir cette soirée.

«On a monté quelque chose pour lui faire un cadeau et lui faire plaisir. On est allé chercher des extraits de poésie qu’elle aime beaucoup comme les textes de Guy Arsenault et certaines de ses chansons préférées.»

La série de monologues de la Sagouine tournée par Renée Blanchar, à l’aide de la technologie numérique de haute définition 4K, a immortalisé les prestations de Viola Léger. Le public aura la chance de voir un des monologues samedi soir.

Le Pays de la Sagouine est à la veille d’entreprendre sa première saison sans la présence de Viola Léger sur le site. Or avec ce film, la Sagouine sera tout de même sur les lieux. La série de monologues sera projetée au Pays de la Sagouine chaque jour pendant tout l’été.

«Pour l’instant, il n’est pas question de remplacer Viola Léger. Quelques années passées, on avait fait des auditions juste pour voir si c’était possible, puis on a vu que c’était très difficile. Je pense qu’il faut laisser le temps faire son travail et on a quand même tous les vidéos de la Sagouine 4K qui seront projetés dans le petit théâtre qui s’appelle Le Hangar. À partir de ces matériaux-là, on a des projets pour les années qui s’en viennent», a ajouté Luc LeBlanc.

La soirée hommage à Viola Léger est présentée ce samedi à 19h30 au Théâtre Capitol à Moncton.