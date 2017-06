Un nouveau livre de Féeli Tout sur la sécurité

L’auteure jeunesse Cindy Roy lance son 13e livre, La sécurité avant tout, qui rappelle aux touts petits l’importance d’être prudents.

Cindy Roy souligne que c’est à la suite d’une rencontre avec un père de famille, membre de la GRC, qu’elle a eu l’idée d’écrire cette histoire. Ce dernier lui avait fait remarquer que le poste de la GRC est située près de la rivière Chocolat, aux environs du marais où habite la fée conteuse. Elle a eu envie d’imaginer un récit qui parle de sécurité afin de souligner aussi l’importance du travail des policiers et autres intervenants dans ce domaine. L’auteure mentionne que les enfants ont parfois peur des policiers et d’aller les voir en cas de besoin.

«Les enfants ne vont pas aller automatiquement vers quelqu’un en uniforme s’ils sont mal pris.»

Dans ces nouvelles aventures, l’oiseau de Féeli Tout, Rouge-a-lit, disparaît pendant qu’elle s’amuse au parc de planche près du Monument de la GRC. «Dans le processus de retrouver Rouge-a-lit, Oscargot va faire tout ce qu’on ne devrait pas faire. Il va faire les faux pas qu’un enfant pourrait faire. Finalement, ils vont aller voir les policiers», raconte Cindy Roy.

À la fin du livre, celle-ci a inclus quelques conseils de sécurité de base pour les enfants âgés de 3 à 8 ans.

L’auteure lance son livre ce dimanche 18 juin, à l’occasion de la Course commémorative pour trois pères qui se tiendra au bord de la rivière Petitcodiac, de 8h30 à midi. Elle y sera pour rencontrer les enfants et signer des livres.

«Tout de suite, les organisateurs ont été très emballés par l’idée. Ils m’ont fait un petit coin pendant la course. Je trouve ça vraiment touchant. Je suis honorée que les organisateurs m’aient fait une place dans l’événement pour présenter mon livre. J’espère que les familles seront nombreuses pour honorer la mémoire des trois pères qui ont donné leur vie pour assurer notre sécurité. Il y aura beaucoup d’agents sur place et je veux que les enfants puissent les côtoyer et créer des liens avec eux.»

Le prochain livre de Cindy Roy, Oscargot fait la grève de la lecture, sortira au mois d’août. Par ailleurs, l’auteure a plusieurs activités au cours de l’été. Elle sera, entre autres, de la fête du Canada au Parc Riverain à Moncton.