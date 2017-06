Une Acadienne prend la tête de Musique NB

Véronique Wade de Caraquet a été élue à la présidence du conseil d’administration de Musique NB, l’association provinciale de l’industrie musicale. Elle succède à Richard Hornsby, qui présidait le conseil depuis 2009.

Mme Wade est propriétaire de l’Agence Wade de Caraquet, la seule agence artistique francophone du nord de la province. Son agence épaule entre autres l’artiste émergent Pierre Guitard, Les Païens, Dave Puhacz et Shaun Ferguson.

Véronique Wade arrive en poste dans une période de changement pour l’association.

«L’année qui s’en vient sera une période de changement pour notre association. Le transfert du programme de développement de l’industrie de la musique (DIM) et l’embauche d’une nouvelle personne nous permettront de mieux desservir le secteur de la musique et de contribuer à la croissance et au rayonnement de nos artistes néo-brunswickois», affirme la nouvelle élue.

Le président sortant siégera toujours conseil exécutif, alors que Shawn Bostick de Sackville prolonge son mandat en tant que trésorier.