Théâtre: le TPA parcourt la province… et la planète

Les frontières du théâtre sont sans limites. Cette année, le Théâtre populaire d’Acadie (TPA) voyagera non seulement aux quatre coins du Nouveau-Brunswick, mais aussi plus loin… beaucoup plus loin… jusqu’à Hong Kong!

La programmation pour la saison 2017-2018 du TPA a été dévoilée mercredi soir. Le thème choisi pour cette année: Aux quatre coins du Nouveau-Brunswick et ailleurs.

«Souvent les gens pensent qu’on est une compagnie de Caraquet, mais on est vraiment une compagnie du Nouveau-Brunswick. On présente systématiquement nos créations aux quatre coins du Nouveau-Brunswick. On va l’afficher comme notre thème. On rayonne aussi ailleurs dans le monde», dit Maurice Arsenault, directeur artistique et général du TPA.

Pour la première fois, Grub, la version anglaise de la pièce Bouffe, une coproduction du TPA, de Satellite Théâtre et de Houppz! Théâtre, sera présentée en décembre 2017 à Hong Kong.

«Ils vont jouer la pièce en anglais. C’est une première sortie internationale, mais je sais que lorsque tu vas là-bas, si ça marche bien la première fois, ça ouvre d’autres portes, donc ça pourrait nous permettre de faire des petits. C’est un spectacle universel. La bouffe concerne tout le monde.»

Trois créations originales du TPA partiront en tournée au Nouveau-Brunswick. La saison s’ouvrira avec la production, Comme un seul Grum, un spectacle qui met en vedette le comédien Mathieu Chouinard, la musicienne Geneviève D’Ortun et les acteurs-manipulateurs d’objets, Marylin Perreault et Martin Vaillancourt.

«Grum est un maniaque de l’ordre. Tout doit être exactement à la bonne place. À un moment, c’est comme si les objets se révoltaient et son monde s’écroule. C’est ludique et sans paroles. C’est très accessible.»

La pièce sera d’abord présentée à la Boîte-Théâtre de Caraquet les 22, 23, 28, 29 et 30 juillet dans le cadre des festivités du 150e. Du 19 octobre au 3 novembre, les comédiens partiront en tournée au Nouveau-Brunswick.

Pourquoi l’Ouest?

Au cours des dernières années, plusieurs Acadiens et Acadiennes sont partis dans l’Ouest canadien pour y gagner leur vie. La dramaturge de l’île Lamèque, Emma Haché, s’est intéressée à l’impact de l’exode vers l’Ouest sur les familles et les communautés d’ici. La pièce met en vedette les comédiens Diane Losier, Tony Murray et Joannie Thomas. Jean-François Mallet est responsable de la conception musicale et Jérôme-Luc Paulin sera à la conception vidéo. La tournée provinciale aura lieu du 6 au 21 février 2018.

Mélodie Millenium

Après les succès Dave Plourde est différent, Fantasma et Les Beignes, l’auteur et metteur en scène Mathieu Girard est de retour avec Mélodie Millenium. Cette nouvelle création, qui mêle le théâtre et la chanson, met en scène Tanya Brideau, Mathieu Girard, Katherine Kilfoil et Raphaël Butler. La direction musicale sera assurée par Pierre Guy Blanchard et Jason LeBlanc (Menoncle Jason). La pièce sera présentée en tournée du 13 au 29 mars 2018.

En plus d’organiser des tournées, le TPA accueillera également trois pièces au cours de la saison 2017-2018. La première, Irène sur Mars de Jean-Philippe Lehoux sera à l’affiche le 21 novembre.

Straight Jacket Winter, une pièce librement inspirée du roman L’Hiver de force de Réjean Ducharme, sera présenté le 23 janvier 2018, alors que la pièce Des Arbres sera présentée le 20 avril.

D’autres activités théâtrales seront organisées au cours de l’année. Terrier- Forêts, sentiers et menus trésors, un spectacle pour enfants, sera à l’affiche lors du Congé de mars 2018. Le Festival de théâtre jeunesse en Acadie célébrera aussi son 20e anniversaire du 27 au 29 avril. La pièce Les Beignes de Mathieu Girard se trouve dans la programmation des Zones Théâtrales du Centre nationale des Arts, à Ottawa. L’événement se déroule en septembre.