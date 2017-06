Tracadie en mode country pour le Frolic acadien

Le Frolic acadien de Tracadie se déroulera du 30 juin au 2 juillet, dans l’ancien parc Le Royer près du centre de villégiature Deux-Rivières. Une dizaine d’artistes country l’animeront. L’organisateur nous explique ce à quoi il faut s’attendre.

Brian Kelly a découvert l’univers des frolics dans les années 1990.

«J’ai tout de suite capoté. On y voit des jeunes, des plus âgés. On se retrouve entre amis, on boit de la bière et on écoute de la bonne musique. C’est festif. Ça rend les gens heureux. Un frolic, c’est le party!», décrète-t-il.

Pour la troisième année consécutive, il propose un rendez-vous de ce genre à Tracadie. Sur la scène, une place de choix sera réservée aux chanteurs et groupes locaux.

«Sur les 11 artistes programmés, 8 sont originaires de la Péninsule acadienne. C’est important pour moi de les soutenir.»

Certains feront ainsi leurs débuts, comme les groupes Bluegrass Friends et Acadie Bluegrass Band.

«J’ai été les voir jouer et ils m’ont vraiment impressionné. Je suis sûr qu’ils vont très vite bien marcher.»

Les spectacles commenceront vendredi à 19h. Le lendemain, il y en aura de midi à minuit. Et le dernier jour, dimanche, les spectateurs pourront assister à des concerts de midi à 16h. Les personnes qui veulent peuvent venir avec leur véhicule.

«On a de la place pour 300 roulottes», annonce l’organisateur.

Près de 150 emplacements ont déjà été réservés. Ce qui est de bon augure pour le succès de cette manifestation. La première année, plus d’une centaine de véhicules récréatifs étaient stationnés. L’an passé, ils étaient environ 150.

«Je vise pour cette fois-ci les 200», annonce celui qui, dans son jeune temps, était fan du chanteur acadien Lee Marlow.

Brian Kelly en est sûr, son frolic va devenir un événement estival incontournable dans la Péninsule.

Le country acadien

Brian Kelly est un grand amateur de la musique country. Tous les lundis, il anime une émission de radio, sur les ondes de CKRO, pour promouvoir ce style musical.

Il a assisté à l’émergence du country acadien.

«C’était au milieu des années 1990, se souvient-il. Avant ça, il n’y avait que du country américain.»

Aujourd’hui, le spécialiste se montre critique envers le son de nos voisins.

«Nous sommes meilleurs qu’eux parce que nous sommes restés purs. Nous perpétuons les racines country. Aux États-Unis, tout le monde se met à en faire pour le look. Leur country, c’est devenu de la pop.»