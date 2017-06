L’art-thérapie pour sensibiliser et briser l’isolement

La santé mentale se décline en plusieurs couleurs. Une exposition d’œuvres d’art s’avère alors un bon moyen pour sensibiliser la population aux réalités de ceux qui sont touchés par la maladie mentale au quotidien.

Des oeuvres réalisées par des gens de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur qui vivent avec la maladie mentale seront en exposition à la Bibliothèque Mgr Paquet de Caraquet jusqu’au 22 juillet. Le vernissage de l’exposition, Ma santé mentale s’exprime par les arts, a eu lieu jeudi soir dans le cadre du Festival des arts visuels en Atlantique (FAVA).

L’événement a été mis sur pied par l’Association canadienne pour la santé mentale en collaboration avec le Centre de santé mentale communautaire de Caraquet.

«Les gens qui exposent leurs œuvres ici vivent au quotidien avec la maladie mentale. Le but c’est de faire tomber les tabous et les préjugés. Ce sont des gens qui ont des forces et du talent extraordinaire. Je veux mettre leur talent en valeur», explique Lucie Robichaud, coordinatrice en éducation communautaire pour l’Association canadienne pour la santé mentale dans la Péninsule acadienne.

Le simple fait de baigner dans la créativité permet de préserver sa santé mentale, ajoute Mme Robichaud.

«C’est très positif. Prenons les mandalas à colorier par exemple. Ils sont très populaires en ce moment. Pourquoi? C’est parce que ça nous permet d’arrêter pour un moment et d’être un peu créatifs.»

Gérald Frigault, originaire d’Anse-Bleue, n’avait jamais vraiment fait de l’art auparavant. Celui qui habite maintenant dans une résidence spécialisée à Inkerman s’est découvert une passion. Il a réalisé une gravure de papillons en or sur du carton noir. Il a choisi cette image pour rendre hommage à des membres de sa famille qui sont décédés.

«Ça m’a pris 7 heures à faire. Je l’ai fait en écoutant de la musique. Ça me permet de décrocher.»

À l’âge de 51 ans, il veut continuer de vivre sa passion. L’artiste autodidacte entend commencer à faire des sculptures en bois.

«Je n’ai pas encore commencé, mais j’ai tout ce qu’il me faut.»

Marie-Paule DeGrâce a mené une lutte contre l’anxiété et la dépression. Puisqu’elle a déjà suivi une formation en arts visuels, il était naturel pour elle de participer à cet événement.

«Les services d’aide que j’ai reçue m’ont beaucoup aidé. De fil en aiguille, j’ai commencé à m’impliquer dans la communauté lorsque j’ai commencé à me sentir mieux. Je voulais m’impliquer parce que les arts m’ont aidé. Pas seulement au niveau de la santé mentale, mais ça me permet aussi de m’exprimer d’une autre façon. Ça permet de décrocher et de se concentrer sur autres choses. L’implication m’a aussi permis de rencontrer des gens et de socialiser. Ça m’a apporté beaucoup de choses positives.»