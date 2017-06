Des jeunes musiciens s’apprêtent à faire rocker la Péninsule

Les membres de Track of Rock. De gauche à droite: Dilan David (batterie), Fabrice Noël (guitare solo), Alexandre Saulnier (voix), Alex Larocque (guitare rythmique) et Rémi-Pierre Paulin (basse). - Gracieuseté

Comme de nombreux musiciens avant eux, les membres du groupe Track of Rock rêvent de succès et de renommée. Cet été, la formation de l’île Lamèque aura la chance de faire ses preuves en présentant un nombre de spectacles dans la Péninsule acadienne, dont au Festival Rock de Tracadie à la fin juillet.

Mais Track of Rock est avant tout une bande de jeunes copains qui aiment faire et écouter de la musique ensemble. Les membres, Alexandre Saulnier (voix), Alex Larocque (guitare rythmique), Fabrice Noël (guitare solo), Rémi-Pierre Paulin (basse) et Dilan David (batterie), sont tous âgés de 14 et 15 ans. Ils s’inspirent surtout de groupes mythiques des années 1970 et 1980, comme AC/DC, Guns N’Roses, Kiss, Nazareth, Metallica et Offenbach.

«Ça vient beaucoup des parents qui sont amateurs de ces groupes. Les goûts viennent vraiment de là», explique Gaetane Larocque, mère de Dilan et gérante de la formation.

Ils ont commencé à jouer ensemble il y a environ deux ans et demi pour le plaisir, mais le groupe a commencé à prendre son art plus au sérieux il y a près d’un an et demi.

Pour l’instant, ils font surtout des reprises des chansons de leurs groupes préférés. Même si la vaste majorité de leur répertoire est anglophone, Alexandre Saulnier n’a pas eu trop de mal à apprendre les paroles.

«Je parle assez bien l’anglais parce que je viens de Bathurst. La première toune qu’on a apprise c’était TNT d’AC/DC. J’ai imprimé les paroles, j’ai écouté la chanson et éventuellement, j’ai commencé à chanter. À force de la chanter, les paroles me sont rentrées dans la tête», raconte le jeune homme.

Sa chanson préférée: You Shook Me All Night Long, d’AC/DC.

Leur prochain spectacle a lieu le 1er juillet à l’Aréna des Ïles, à Lamèque, dans le cadre d’une collecte de fonds pour le programme d’achat de repas chauds dans les écoles de la Péninsule acadienne.

Le 29 juillet à Tracadie, ils vont assurer la première partie du spectacle mettant en vedette Travis Cormier et Éric Lapointe.

Ils seront aussi de passage à Caraquet en août lors du Festival jeunesse, organisé par le Centre d’animation jeunesse de Caraquet.

«On est primé au boutte!», lance Dilan David, lorsqu’on demande aux membres du groupe s’ils sont prêts pour ces spectacles.

«Je vois ça comme une chance pour nous. On ne le sait pas, mais ça va peut-être nous donner une chance de nous faire plus connaître», ajoute Alexandre Saulnier.

Malgré leur jeune âge, ces jeunes adolescents rêvent de faire une carrière dans le domaine.

«C’est ce que je voudrais faire dans la vie. J’aime beaucoup la musique. Je ne me vois pas vraiment faire autre chose», raconte le chanteur Alexandre.

«J’adore la musique. Quand je vais à l’école, il y a les maths, le français et tout ça, mais la seule chose que j’ai en tête, c’est la musique», mentionne le batteur Dilan.

Il a récemment eu l’occasion de voir certaines de ses idoles sur scène au Rockfest de Montebello, au Québec.

«Quand j’ai vu la grosse scène, je me suis tout de suite imaginé là avec mon groupe. Je me suis dit que c’est là où je voudrais être un jour.»