«Un livre qui fait du bien»

Dans son dernier livre sorti fin juin, À chacun son chemin: les pas de sa vie, Valois Robichaud invite le lecteur à s’interroger sur lui-même et sur son parcours. Il l’encourage à prendre le temps de donner un sens à sa vie. Une incitation qui va à contre-courant de notre époque moderne où tout va de plus en plus vite.

«Je souhaite remettre la personne au cœur de son développement personnel. Notre chemin, c’est notre œuvre. Nous sommes des êtres en devenir, nous ne sommes jamais achevés. Et c’est ce qui nous propulse vers l’infini, vers le plus beau», décrypte l’auteur.

But de la manœuvre: accéder à la sérénité. L’examen de conscience peut être difficile et douloureux. Tout le monde n’atteindra pas cette paix intérieure.

«Il existe des déterminismes qui font que certains sont arrêtés en cours de route. Des êtres sont en errance et pour eux, rien ne va se passer. En dehors de ces conditions, quel que soit le chemin emprunté, nous portons tous en nous cette faculté de rebondir, la résilience.»

Valois Robichaud a lui-même expérimenté ce qu’il inculque.

«J’ai affronté des vents contraires et des marées qui auraient pu me faire chavirer. Mais j’ai été aimé et cela m’a donné l’espérance. L’éducation et les lectures ont été mes bouées et mes fondations. Elles ont structuré ma pensée.»

Le périple au fond de soi en vaut la peine, assure-t-il.

«J’ai vu des êtres se mettre debout à l’intérieur d’eux-mêmes.»

Présenté de la sorte, son discours peut apparaître abscons et ésotérique. Il n’en est rien.

«Son livre parle à tout le monde. Il nous amène à être attentifs à ceux qui souffrent parce qu’aider les autres, ça nous guérit. C’est un livre à lire», déclare Phylomène Zangio, une proche de l’auteur rencontrée au lancement.

Décès de son père, divorce et perte de son emploi, la jeune femme a traversé des moments difficiles.

«Dans les coups durs, on pense qu’on est seul à vivre ça. Le livre de Valois Robichaud nous montre que ce n’est pas vrai. C’est apaisant de s’en rendre compte. Son livre nous fait du bien.»

De son côté, Paulette Sonier, une autre amie de l’auteur, reste marquée par le chapitre que celui-ci consacre au pardon.

«Il m’a fait réfléchir, il est très fort. D’autres passages m’ont beaucoup touchée. J’ai appris qu’il nous faut écouter nos souffrances et remplacer nos peurs et nos angoisses par de la confiance. La vie est un apprentissage.»

Valois Robichaud n’est pas seulement spectateur de l’existence des autres, il est aussi et surtout acteur de la sienne. Malgré les embûches qui se sont dressées sur son chemin, il est parvenu à ressentir cette sérénité qu’il promet aux lecteurs.

«Je suis heureux, entouré des gens que j’aime et dans mes moments de solitude. Aujourd’hui, je peux l’affirmer: j’ai trouvé mon équilibre.»