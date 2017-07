L’univers «supercalifragilistique» de Mary Poppins atterrit à Moncton

L’expression «supercalifragilisticexpialidocious» pourrait bien être sur toutes les lèvres l’hiver prochain. Après The Sound of Music et Oliver!, c’est au tour de la célèbre Mary Poppins à monter sur la scène du Théâtre Capitol à Moncton. Ce spectacle musical sera présenté du 24 février au 4 mars 2018.

Le Théâtre Capitol et l’ensemble Tutta Musica ont dévoilé le titre de leur nouvelle production musicale pour 2018. Bien que Mary Poppins sera présentée dans sa version originale anglaise, quelques éléments francophones pourraient être incorporés au spectacle, a fait savoir le directeur artistique, Marshall Button. Avant d’arrêter leur choix, ils ont fait un tour d’horizon de quelques œuvres musicales. Les misérables étaient dans la mire des producteurs, puisqu’ils souhaitaient créer un spectacle bilingue. Ce spectacle n’étant pas disponible, ils ont opté pour Mary Poppins.

«On va aller voir une présentation de Mary Poppins en français au Québec. On va voir la version française et on verra peut-être si c’est possible d’intégrer des éléments en français.»

D’abord adaptée pour le cinéma par les studios Disney en 1964, cette série de livres pour enfants a ensuite fait l’objet d’une comédie musicale à Broadway, des décennies plus tard. Marshall Button a vu cette production présentée dans un théâtre semblable à celui de Moncton.

«J’ai pensé que s’ils pouvaient le faire dans ce théâtre à Broadway, on pouvait le faire chez nous.»

En choisissant une œuvre bien connue, les producteurs espèrent attirer encore plus de spectateurs qu’en 2017 et 2016. La comédie musicale Oliver! a été vue par plus de 5000 personnes. D’après le directeur artistique, les étoiles sont bien alignées pour Mary Poppins puisque Disney vient d’annoncer qu’un nouveau film sera produit l’année prochaine. Pour le spectacle de Moncton, les producteurs reprendront la comédie musicale de Broadway qui est basée sur le film. Certaines chansons ont été composées spécialement pour le spectacle.

«J’adore la musique. Il y a certains défis dans cette pièce-là. Par le passé, nous avons créé des effets spéciaux avec les projections vidéo, mais dans le cas de Mary Poppins, elle vole et il y a aussi un côté magique. La personne que nous allons choisir pour jouer ce rôle devra être ouverte à voler. J’adore le théâtre physique. Il y a aussi beaucoup plus d’éléments de danse comparativement à La mélodie du bonheur et Oliver!», a-t-il poursuivi.

L’interprète, qui incarnera la célèbre nounou aux pouvoirs magiques, sera annoncée vers la fin de l’été. Marshall Button a précisé qu’ils ont déjà quelques artistes de pressentis pour ce rôle. «C’est un rôle majeur comparable à celui de Maria dans La mélodie du bonheur.»

La distribution comprendra une quarantaine de rôles, dont certains qui seront tenus par des enfants de tous les âges. Le directeur artistique invite les comédiens, les danseurs et chanteurs d’expérience à soumettre leur candidature. Les producteurs envisagent de tenir des auditions également à Toronto et Montréal. L’ensemble de la distribution sera annoncé au cours de l’automne. L’orchestre de 16 musiciens sera dirigé par le chef Antonio Delgado qui assurera la direction musicale. Tutta Musica est composé des musiciens professionnels du programme Sistema NB et de l’Orchestre des jeunes du Nouveau-Brunswick. Les budgets des deux premières comédies musicales se situaient autour de 175 000$. Le budget de la production 2018 pourrait être un peu plus élevé, en raison des prouesses aériennes qui nécessiteront l’aide d’un spécialiste dans le domaine. Les concepteurs souhaitent une fois de plus créer une production professionnelle.

Les billets seront mis en vente plus tard à l’automne. Les artistes sont invités à soumettre une photo et un curriculum vitae par courriel.