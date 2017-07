Le campus de Moncton accueillera une murale de 11 étages

Une immense murale du Festival Inspire sera réalisée sur l’un des murs à angle de la résidence Lafrance de l’Université de Moncton, campus de Moncton.

Le festival s’apprête ainsi à créer la plus grande murale jamais vue à Moncton. Cette résidence étudiante de 11 étages a une hauteur de 41 mètres. La fresque pourra être visible depuis le boulevard Wheeler à l’entrée de la ville. Le nom de l’artiste qui réalisera cette œuvre d’envergure n’a pas été encore annoncé.

Le président de la Fédération des étudiantes et des étudiants du campus de Moncton (FÉÉCUM), Tristian Gaudet, souligne qu’un comité, composé de représentants du département des arts visuels, de la fédération étudiante, de l’université et du Festival Inspire, a été mis en place pour étudier les différentes propositions artistiques. Ce sera la première murale à voir le jour sur le campus. L’idée vient de l’ancienne présidente de la fédération Roxann Guérette qui a participé à plusieurs activités du festival.

«Elle trouvait qu’il y avait plusieurs murs inexploités sur le campus et que ça pourrait ajouter de la vie et de la couleur et que ça permettrait aux étudiants de faire partie du nouveau mouvement artistique. On est excité que ça aille de l’avant et de voir ça sur notre campus», a indiqué le président de la FÉÉCUM.

D’après Tristian Gaudet, les autorités de l’Université de Moncton ont fait preuve d’ouverture à l’égard de ce projet qui a été adopté par le Conseil des gouverneurs. L’oeuvre sera créée pendant le Festival Inspire, du 10 au 16 juillet. Onze peintres muralistes des quatre coins du globe participent au festival. Une première murale réalisée dans le village de Petitcodiac par l’artiste Eva Bracamontes du Mexique a été réalisée dans le cadre d’un mini Inspire rural.

Plus de 70 activités sont prévues à la programmation. Cinéma, artisanat, performances diverses, cirques, ateliers, randonnées en vélo, fête des couleurs et installations publiques figurent au menu en plus de la réalisation des grandes murales à travers la ville. Quelques sites qui accueilleront ces murales ont déjà été dévoilés. L’Université Inspire offrira pour la première fois des ateliers dans divers domaines et des visites guidées des œuvres d’art.