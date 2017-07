La grande finale du Concours Coeur d’artiste se tient à Saint-Quentin

Une cinquantaine d’artistes amateurs des quatre coins de la province se donnent rendez-vous à St-Quentin, le 6 juillet, afin de prendre part à la grande finale provinciale du concours Cœur d’artiste.

L’événement, parrainé par l’Association francophone des aînés du N.-B. (AFANB) et intégré à la programmation du Festival western de St-Quentin, débutera à 18h30, dans le cadre du traditionnel Pow Wow du Festival. En tout, 16 performances seront présentées par les artistes ayant remporté les honneurs lors des cinq compétitions régionales du concours qui se sont tenues d’octobre 2016 à avril 2017. La finale sera animée par Art Richard, qui assure également la direction artistique de l’initiative et l’accompagnement des artistes dans la préparation de leur performance sur scène. L’activité sera suivie des spectacles de Rhéal LeBlanc et d’Alexander Brown, offrant ainsi un programme varié susceptible de plaire aux festivaliers.

L’AFANB est très heureuse de ce partenariat avec le Festival western de St-Quentin, qui permettra à Cœur d’artiste d’élargir son rayonnement au vaste public du Festival.

«Nous n’aurions pu souhaiter mieux pour clôturer la première édition de notre concours», a précisé la présidente de l’AFANB, Solange Haché. «Nous avons là une occasion en or de faire connaître et rayonner le talent artistique des 50 ans et plus, et nous espérons également faire mieux connaître notre concours, que nous espérons bien poursuivre dans les années à venir», a-t-elle conclu.