Le P’tit paradis des Jeunes d’Asteure

Après la sortie d’un premier disque compact, Les Jeunes d’Asteure proposent un vinyle et une installation artistique pluridisciplinaire. L’album Paradis, possiblement, se déploie ainsi sous diverses formes.

Sorti en octobre 2016 sous la forme d’un CD, l’album Paradis, possiblement des Jeunes d’Asteure est maintenant disponible en format vinyle. À l’occasion du lancement, le groupe organise un mini festival de trois jours à la Galerie Sans Nom (GSN) à Moncton, qui débute jeudi. Cette manifestation éclair sous la forme d’un pop-up café bar, intitulé Le P’tit paradis, touche à la musique, aux arts visuels, à la poésie, au commerce et à la restauration.

«On se voit comme un groupe musical, mais aussi un peu comme un collectif artistique. Nous essayons de déconstruire ce statut de groupe musical pour en faire quelque chose de multidisciplinaire. Nous avons le goût de proposer des projets qui sont non musicaux, mais qui ont notre musique à la base», a expliqué le chanteur et artiste visuel Rémi Belliveau, également codirecteur artistique de la GSN.

Pendant trois jours, le public pourra visiter l’installation et assister à des événements de poésie et de cinéma en soirée. L’installation artistique présentée dans la galerie comprend des œuvres visuelles, dont une immense pièce de Rémi Belliveau, des boîtes de vinyles montées sur des socles, une table tournante, ainsi qu’un poste d’écoute afin d’entendre les enregistrements ayant mené à la production de l’album. Depuis le début du projet d’album, le groupe tenait à produire un vinyle. Avec cinq pièces atypiques – ayant des longueurs qui sortent des formats commerciaux – ce disque, qui évoque un peu la culture musicale des années 1960 et 1970, a d’abord été conçu comme un vinyle.

«Quand on a conçu ce projet-là, c’était censé d’être un vinyle et on a toujours vu le CD comme un genre de compromis sur le produit final. C’est juste que le processus pour fabriquer un vinyle est plus long. Ce sont des albums qui sont conçus comme des œuvres totales (…). Les gens sont aussi plus portés à écouter un vinyle du début à la fin», a poursuivi Rémi Belliveau.

Pierre Guy Blanchard a signé la réalisation de ce disque et plusieurs musiciens ont collaboré à l’enregistrement. Chacun des membres du groupe mène de front diverses carrières, que ce soit en cinéma, en art visuel, ou en histoire. Le guitariste Jason LeBlanc mène d’ailleurs une carrière solo sous le nom de Menoncle Jason.

«On essaie d’explorer des façons de faire vivre ce projet sans avoir constamment besoin de le jouer sur scène. On a des connaissances dans d’autres domaines qui peuvent alimenter autre chose que la musique. On a parlé de faire un film. Martin Goguen travaille dans le domaine du cinéma», a poursuivi le chanteur.

Le groupe, qui arrive de Toronto pour l’enregistrement de l’émission Balade à Toronto sur la chaîne Unis, songe à produire un documentaire expérimental sur les Jeunes d’Asteure. En plus de Jason LeBlanc, Martin Goguen et Rémi Belliveau, la formation compte aussi Rémi Frenette et Patrick Belliveau.

Le lancement de l’album et le vernissage de l’exposition se tiennent jeudi à 19h. Une lecture de poésie avec Caroline Bélisle, Marc Chamberlain, Monica Bolduc et Sébastien Lord-Émard sera présentée le vendredi à 19h30, tandis que la soirée du samedi sera consacrée au cinéma avec la projection du court-métrage Un jeu ça prend deux de Martin Goguen et Snake Eater avec Chris LeBlanc. Le P’tit Paradis sera ouvert jeudi, vendredi et samedi de 10h à 22h. On y servira du café, de la bière et des biscuits.