De nouvelles mesures à l’AMCE pour renforcer l’industrie musicale

Les nouvelles mesures d’adhésion à l’Association de la musique de la côte Est contribueront à renforcer l’industrie musicale, estime le directeur de Musique Nouveau-Brunswick, Jean Surette.

Depuis le 1er juillet, l’AMCE a éliminé les frais d’adhésion pour les membres des associations régionales de l’industrie de la musique de l’Atlantique. L’adhésion est donc gratuite pour les artistes et les artisans de l’industrie musicale qui sont déjà membres de leur association provinciale respective. Selon la directrice des relations avec les artistes et les membres de l’AMCE, Chantal Caissie, l’effet se fait déjà sentir.

«Nous avons a déjà eu probablement de 100 à 150 nouvelles adhésions, alors c’est vraiment excitant», a-t-elle déclaré.

L’association espère ainsi accroître le nombre de membres, élargir son rayonnement, tisser des liens encore plus forts avec les associations régionales et donner un élan à l’industrie musicale. L’AMCE souhaite avec cette nouvelle structure doubler le nombre de ses membres. Actuellement, l’association compte environ 750 membres, dont près de 300 du Nouveau-Brunswick.

«C’est pour développer nos liens avec les associations et minimiser les barrières financières pour les artistes et les professionnels de l’industrie», a-t-elle poursuivi.

Les frais d’adhésion variaient de 25$ à 250$. Chantal Caissie reconnaît que cette nouvelle mesure fera en sorte que l’Association perdra ainsi une partie importante de ses revenus, mais ils sont prêts à prendre le risque.

«C’est pour le plus grand bien de l’industrie. On veut vraiment donner accès à nos services à plus de musiciens et professionnels possibles», a-t-elle fait valoir.

Les responsables de l’AMCE comptent redoubler d’efforts pour aller chercher davantage de commandites et de financement supplémentaire auprès du secteur privé. Les recettes de la billetterie pendant le festival constituent aussi une source de revenus.

«À Saint-Jean, toutes nos passes et nos bracelets se sont vendus. On espère que cette année, ce sera la même chose.»

Jean Surette est convaincu que cette nouvelle mesure encouragera les artistes à devenir membres de l’AMCE et aura un impact sur l’association néo-brunswickoise.

«C’est clair que nos adhésions vont augmenter. On va vraiment voir l’impact au mois d’août et septembre quand ils vont commencer les inscriptions pour 2018. C’est à ce moment-là qu’on va vraiment voir la différence. Je prévois définitivement une hausse dans nos inscriptions», a-t-il exprimé.

Musique NB compte près de 600 membres. D’après celui-ci, en solidifiant les liens et les partenariats entre les associations régionales, cela ne peut faire autrement que de stimuler l’ensemble de l’industrie musicale de l’Atlantique.

«C’est une façon pour nous de renforcer les liens directement avec peut-être des artistes qui n’étaient plus membres et accueillir de nouveaux membres. Je pense que ça va créer plus un lien direct avec l’AMCE et les cinq associations régionales. Juste avec ça, ça va renforcer l’industrie et je pense que c’est un bon signe pour le public et les bailleurs de fonds», a-t-il commenté.

Chantal Caissie ajoute que l’AMCE compte de plus en plus de membres du Nouveau-Brunswick, notamment du côté francophone. Du côté des artisans, notamment chez Le Grenier musique, on indique qu’on y voit là une belle façon d’accroître la visibilité de l’AMCE et de rapprocher les organismes.

En étant membres de l’AMCE, les artistes et les professionnels de l’industrie ont accès à des avantages et à des formations. Ils peuvent aussi soumettre leur candidature aux vitrines et aux prix à un tarif réduit.