Briser les stéréotypes acadiens par l’humour

Les humoristes Coco Belliveau et Daniel Pinet se proposent de briser les stéréotypes à l’égard de la culture acadienne dans un nouveau spectacle l’Acadie Show qui prendra son envol au Zoofest à Montréal. Ce premier projet artistique du tandem acadien pourrait bien atteindre éventuellement la côte atlantique.

L’Acadie sera à l’honneur au Zoofest avec l’Acadie Show écrit, conçu et joué par Daniel Pinet et Coco Belliveau; deux humoristes du Nouveau-Brunswick établis à Montréal.

Depuis leur sortie de l’École nationale de l’humour, ils ont réussi à se frayer un chemin enviable sur la scène de l’humour. Du moins, ils réussissent à vivre de leur art, même si le milieu de l’humour qui s’avère très compétitif comporte parfois des passages difficiles.

Au lieu de compter sur l’aide d’humoristes plus établis pour bâtir leur carrière, les deux Acadiens ont décidé de s’appuyer l’un l’autre. Amis dans la vie comme sur la scène, ils se connaissent depuis huit ans.

Coco Belliveau considère Daniel Pinet un peu comme son grand frère. Ses deux anciens colocs ont tous les deux étudié en art dramatique à Moncton, et c’est même Daniel Pinet qui a encouragé son amie à s’inscrire à l’École nationale de l’humour.

«J’ai toujours cru qu’elle avait énormément de potentiel. Carole et moi, on trouvait ça un peu difficile de trouver quelqu’un avec qui collaborer qui pourrait bénéficier à notre carrière, alors on s’est dit ‘tant pis, pourquoi attendre après quelqu’un pour essayer de nous donner un coup de main, au lieu on devrait travailler ensemble”», a partagé l’humoriste originaire de la région de Moncton.

D’abord créé pour le public québécois, l’Acadie Show: C’t’une longue drive d’icitte à là, s’amuse à décortiquer et à briser toutes les idées préconçues autour de l’Acadie, allant du parler acadien à la pêche au homard en passant par l’histoire de l’Acadie, l’éducation, le chômage, la pauvreté et les familles acadiennes.

Les duo estime que le public acadien appréciera aussi le spectacle puisqu’ils reconnaîtront certaines perceptions du Québec à l’égard de l’Acadie. Bien sûr, tout cela est fait avec humour.

«Nous sommes partis des choses qu’on n’aimait pas se faire dire. Les gens me disaient par exemple que j’avais un style d’humour acadien, au lieu de dire que c’est un humour absurde ou de conteur. Je veux bien être associée à mes racines acadiennes, mais ça veut dire quoi l’humour acadien? C’est comme de dire d’un Québécois qui fait de l’humour québécois, mais il fait plus que ça.»

Ils ont concocté un spectacle d’environ une heure qui allie le stand-up et tout un segment de petits sketches qu’ils présentent en duo.

«C’est un peu pour tout le monde. Daniel a un côté un peu plus trash et moi j’ai un côté un peu plus absurde et on s’équilibre super bien. Je viens alléger Daniel et Daniel vient me rendre plus «badass» (dur à cuire)», a indiqué Coco Belliveau, le sourire dans la voix.

Afin de bien roder le spectacle, ils l’ont présenté à quelques reprises à l’extérieur de Montréal.

«C’est le spectacle qui me stresse le moins parce qu’on est bien préparé et j’ai vraiment hâte de commencer», a poursuivi l’humoriste originaire de Grand-Sault.

Celle-ci a plusieurs spectacles qui s’en viennent, dont l’animation du spectacle d’humour féministe au Zoofest. Elle fait partie aussi d’une troupe de radio-roman.

Parmi les sketches du spectacle, on retrouve une journée typiquement acadienne.

«On utilise les stéréotypes comme quoi tous les Acadiens parlent comme la Sagouine, ou encore que la job du père de famille est d’être un alcoolique. C’est du gros stéréotype. On parle un peu de la relation des Acadiens avec les Amérindiens», a continué Daniel Pinet.

Certains se souviendront peut-être de son numéro sur l’histoire de l’Acadie. Il l’a réécrit et développé pour l’intégrer au spectacle.

Daniel Pinet est fort occupé en ce moment. En plus de présenter quelques spectacles pendant le Zoofest, il participe à des émissions télévisées, dont Code G à Vrak TV, en nomination pour deux prix Gémeau et à une série documentaire Les 5 prochains sur ARTV.

Les deux humoristes aimeraient aussi partir en tournée aux Maritimes et peut-être ailleurs au Canada, avec le spectacle L’Acadie Show. Ce spectacle est présentée en grande première à la Balustrade à Montréal, du 14 au 19 juillet.