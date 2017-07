Le 3e Festival Inspire prend son envol (Vidéo)

Venant des quatre coins de la planète pour participer au 3e Festival Inspire, les peintres muralistes ont entrepris la création de leurs œuvres afin de colorer le Grand Moncton. Pour certains créateurs, le défi s’annonce colossal.

Jon Fox de Moncton se propose de réaliser une grande œuvre sur le mur du bureau de poste de Moncton. Celui qui participe pour la première fois au Festival Inspire est heureux de revenir dans sa ville natale pour prendre part à sa vie culturelle. Après deux ans de discussions, les organisateurs ont réussi à obtenir le feu vert des autorités du bureau de poste pour réaliser une œuvre sur ce mur. Ils ont aimé les propositions de Jon Fox.

«Je voulais faire partie du Festival Inspire, mais je ne savais pas exactement sur quel mur j’allais créer une œuvre. J’ai fait des propositions qui ont suscité de l’intérêt. J’ai voulu faire un design particulier pour ce mur parce que c’est très long, mais pas très haut», a expliqué M. Fox.

La murale aura 50 pieds de large par 20 pieds de haut. Aidé d’un bénévole, il a commencé à recouvrir une partie du mur d’une peinture bleue. Mardi, il entreprendra la réalisation du dessin. Préférant maintenir une certaine part de mystère autour de l’œuvre finale, l’artiste souligne qu’il s’est inspiré du 150e anniversaire de la Confédération canadienne pour créer sa peinture, qui sera de style réaliste. Il utilise plusieurs techniques et outils pour arriver à ses fins: peinture en aérosol, pinceaux et rouleaux. Il envisage d’avoir terminé sa fresque d’ici la fin de la semaine.

«J’essaie de faire quelque chose qui est connecté avec Canada 150. C’est plus réaliste. Je pense que ce sera un défi de réaliser une œuvre sur ce mur», a-t-il poursuivi.

Cet ancien professeur au Nova Scotia College of Arts & Design, qui a travaillé en cinéma et en télévision à Vancouver pendant dix ans, a exposé ses œuvres en Asie, en Amérique du Nord et en Europe. C’est la première fois qu’il réalise une murale en pleine ville.

«Je veux faire de Moncton une ville plus belle et plus cool. Je pense que c’est bien que les gens puissent tous les jours interagir avec les arts de façon parfois un peu inattendue. C’est bien de revenir dans sa ville natale pour contribuer à son essor», a-t-il confié entre deux coups de rouleau.

Le thème de l’eau risque d’inspirer le travail de plusieurs artistes du festival cette année. L’artiste Senkoe du Mexique, qui en est à sa première visite au Canada, travaille à sa murale depuis déjà deux jours. Il s’est inspiré de cette thématique pour créer sa murale qui recouvre la façade de La Bikery, tout près du Parc riverain à Moncton. Aidé de deux bénévoles, il travaille tous les jours de 10h à 21h afin de compléter cette immense œuvre où l’eau en devient l’élément central.

C’est l’artiste WaspElder de Berlin, spécialiste de l’art urbain et des murales, qui réalisera la fresque sur la résidence Lafrance à l’Université de Moncton, soit la plus grande dans l’histoire du festival.

Un total de 11 nouvelles murales seront créées pendant le festival. Des immeubles de la rue St George, de la rue Main, du boulevard Assomption, de Riverview et la Bibliothèque publique de Dieppe se feront refaire une beauté en accueillant ces peintures. Le public est invité à visiter les lieux de création.

En plus de la réalisation des murales, une série d’activités est prévue tout au long de la semaine. Au moins 75 bénévoles contribuent à la réalisation du festival, soit en aidant les artistes en création ou à tout autre aspect de l’événement. Toute la programmation peut être consultée sur le site web du festival, ainsi que sur leur page Facebook.