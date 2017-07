Jeux de la Francophonie canadienne: de jeunes artistes sont prêts à relever le défi

Pour bien des artistes qui participent au volet culturel des Jeux de la Francophonie canadienne, l’objectif n’est pas tant de décrocher une médaille, mais bien d’émouvoir le public et de vivre une expérience qui pourrait changer leur vie.

L’Acadie Nouvelle a rencontré quelques-uns des 15 jeunes artistes du Nouveau-Brunswick qui participent au grand rassemblement de la jeunesse francophone du pays à Dieppe et Moncton. Au-delà des performances sportives, les Jeux comprennent des volets leadership et arts. Ces artistes font partie de la délégation néo-brunswickoise de 122 participants.

«Je pense que la culture d’une province ou d’un peuple se fait à tous les niveaux, que ce soit sportif ou culturel. Si on veut bâtir une société solide en tant qu’Acadien et francophone, il faut exploiter ça avec tous les moyens qu’on a. Le théâtre est aussi une forme de jeu. Le sport a tellement pris de place partout. Il ne faut pas oublier que la culture ouvre aussi la voie à des personnalités qui se retrouvent moins dans les sports pour faire d’eux des gens accomplis, plus éveillés et plus solides», a déclaré l’entraîneure de l’équipe de théâtre, Michelle Thibault.

L’équipe rassemble les comédiennes Chloé Lévesque de Val-d’Amour, Mara Saulnier de Kedgwick et Laurence LeBlanc-Côté d’Edmundston. Michelle Thibault a lancé des appels dans toutes les écoles de la province pour auditionner des élèves afin de choisir les membres de son équipe. Elles interpréteront un extrait de 20 minutes de la pièce Surprise! Surprise! de Michel Tremblay. Selon l’entraîneur, cette œuvre qui est une succession de chassés-croisés permet aux jeunes comédiennes d’explorer différentes facettes du jeu théâtral.

«Quand j’ai vu ces trois filles-là en audition, c’est clair qu’elles étaient prêtes, performantes et engagées. C’est un pari qu’on lance et on espère aller chercher le coeur des gens et laisser notre marque. C’est ça qui est important, plus que les médailles», a-t-elle partagé.

Chloé Lévesque se sent très fière de représenter sa province à ces jeux. Elle a hâte de montrer le savoir-faire des trois comédiennes devant l’ensemble du Canada. Elles sont toutes trois passionnées de théâtre.

«Je suis habituée de faire des pièces à l’école et je ne pensais pas qu’on pouvait sortir de l’école pour faire du théâtre. Les Jeux de la Francophonie nous offrent cette occasion en or», a exprimé Laurence LeBlanc-Côté.

Discipline en démonstration, le théâtre fait son entrée aux Jeux cette année. Les jeunes présenteront leurs pièces le jeudi au Studio-Théâtre La Grange de 10h à midi. C’est présenté devant public et des médailles seront remises. Les comédiennes confient qu’elles adorent sortir de leur zone de confort, entrer dans la peau de divers personnages et ainsi créer un monde.

Arts plastiques

En art visuel, cinq artistes de Moncton tenteront de s’illustrer dans leur domaine. Deux grandes épreuves les attendent. En plus de l’épreuve du chef-d’oeuvre, qui se déroule pendant toute une journée au Pavillon des Beaux-Arts de l’Université de Moncton (mercredi de 8h30 à 16h30), une seconde compétition les attend. Jeudi, elles devront réaliser une œuvre d’art en 90 minutes, inspirée d’un thème imposé. Le tout se terminera par un vernissage le vendredi.

«C’est intéressant parce qu’il n’y a pas beaucoup d’occasions pour se démarquer au niveau des arts. À la fin, on va avoir un vernissage et on va pouvoir voir des œuvres de gens qui viennent de partout du Canada», a affirmé Sylvie LeBlanc.

Sylvie LeBlanc, Ireen Savoy, Émilie Thériault, Angela Zemingui et Véronique Omalosanga, sont accompagnées de leur entraîneur Jessie Babin pour représenter la province.

En 2014, le Nouveau-Brunswick a fait bonne figure dans le volet culturel avec quatre médailles dans quatre disciplines. Janelle Pitre avait obtenu une première place dans l’épreuve des arts visuels appelée temps limité.

Partager sa culture

François Poirier de Grand-Barachois, qui participera à la compétition leadership en action, portera le drapeau de la délégation au défilé et à la cérémonie d’ouverture des Jeux de la Francophonie canadienne. Cela revêt une grande importance pour lui.

«C’est vraiment une occasion spéciale parce que c’est nous qui représentons la délégation hôtesse des Jeux de la francophonie. Le drapeau de l’Acadie, c’est notre région, notre appartenance, notre culture qu’on vit tous les jours et c’est cette culture qu’on va partager avec tous les autres francophones du Canada», a-t-il commenté.

Ce diplômé de l’École secondaire Louis-J.-Robichaud qui entreprendra des études universitaires en administration en septembre, a déjà tissé des liens avec les autres membres de la délégation. Il salue la présence des trois volets aux Jeux de la Francophonie.

«Avec trois volets, on rejoint vraiment une grande proportion de jeunes. Ça relie des gens qui habituellement ne sont pas regroupés ensemble, que ce soit à l’école ou dans le milieu communautaire.»

François Poirier qui fera équipe avec Julie Gray de Saint-Louis ne sait pas encore le défi qui l’attend.

«C’est un volet un peu mystérieux. On ne sait pas ce qu’on va faire, mais on sait qu’on va être évalué sur la créativité, le professionnalisme, l’efficacité en équipe comme un bon leader», a ajouté le jeune homme âgé de 18 ans qui est très engagé dans son école et dans sa communauté.