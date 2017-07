Jeux de la francophonie: l’équipe d’impro du N.-B. prêtera l’oreille aux accents canadiens

L'équipe d'improvisation du Nouveau-Brunswick: l'entraîneur Michel Hédou et les membres, Samantha Gaboury, Guillaume Cormier-Lang, Joël Ruest, Sophie Ruest, Bernard Fournier et Mahée Paradis. -Acadie Nouvelle: Sylvie Mousseau

Le tournoi d’improvisation des Jeux des la francophonie canadienne prend son envol mercredi. L’équipe du Nouveau-Brunswick qui déborde d’enthousiasme se sent d’attaque. Originalité, vivacité d’esprit, imagination et beaucoup d’écoute figurent parmi les atouts de ce groupe d’Edmundston.

Pour accéder aux Jeux de la francophonie canadienne, le Nouveau-Brunswick a organisé un tournoi de qualification qui a rassemblé une douzaine d’équipe. C’est l’équipe d’Edmundston qui a remporté les honneurs, obtenant ainsi son billet d’or pour les Jeux de la francophonie. Leur entraîneur, Michel Hédou, un passionné d’improvisation de longue date, en est à ses troisièmes Jeux. Selon lui, les accents et les différentes expressions demeurent le plus grand défi de cette compétition qui regroupe des équipes d’un bout à l’autre du pays.

«Un des défis, c’est probablement les accents parce qu’avec certaines régions, des fois, on a de la difficulté à se comprendre dans le jeu. Il faut donc tendre l’oreille et prononcer correctement pour permettre aux joueurs de l’équipe opposée de comprendre ce qu’on apporte comme élément et vice-versa», a indiqué Michel Hédou.

L’Acadie Nouvelle a rencontré l’équipe alors qu’elle s’apprêtait à participer à un grand jeu coopératif avec les autres délégations. Habituellement, le Nouveau-Brunswick fait bonne figure en improvisation, a souligné l’entraîneur.

«Dans les années passées, on a toujours bien figuré et c’est ça que je souhaite cette année, d’aller chercher le maximum de points pour le classement général.»

D’après lui, les six improvisateurs d’Edmundston ont plusieurs qualités, celles d’être farfelus, originaux et ils se complètent bien les uns les autres.

«C’est ça que ça nous prend aux Jeux de la francophonie, d’être diversifié dans le style et de pouvoir s’adapter à n’importe quelle situation.»

À moins de 24 heures du début de la compétition préliminaire, l’équipe discute d’improvisation, élabore différents concepts, prépare certaines stratégies, songe à des personnages et à des façons d’améliorer son jeu.

«On fait des activités qui aident à penser plus vite, à avoir de meilleures réactions ou de meilleurs personnages», a partagé Bernard Fournier, membre de l’équipe.

Mahée Paradis se sent honorée de représenter le Nouveau-Brunswick à ce grand rassemblement francophone, tandis que sa collègue Samantha Gaboury est aux anges. Tout se passe comme elle le rêvait. Selon Bernard Fournier, tout le monde peut faire de l’improvisation. C’est un art qui s’apprend. L’humour est souvent au rendez-vous en improvisation. Pour eux, l’important est de donner un bon spectacle.

«On est ici pour avoir du plaisir. C’est sûr que si on gagne, on va se rendre plus loin dans le tournoi, donc on aura encore plus de matchs à jouer et plus de plaisir», a ajouté Joël Ruest.

Le tournoi débute mercredi à 8h30 au Pavillon Jacqueline-Bouchard de l’Université de Moncton. En ronde préliminaire, l’équipe du Nouveau-Brunswick disputera trois matchs, soit avec l’Alberta, la Colombie-Britannique et la Nouvelle-Écosse. Par la suite, il y a les quarts de finale, la demi-finale et la finale.