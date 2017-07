La finale de Coeur d’artiste décerne quatre prix et deux mentions

De gauche à droite, Diana Ringuette (Prix du Public), Claudine Brideau et Jeanne-Mance LeBreton (Prix Duo), quelques membres du groupe des Danseurs du Havre d’argent (personnes costumées en bleu, blanc, rouge) ayant remporté le Prix Groupe incluant Anita Aubé, responsable (à l’avant, présentant le certificat), Francine M’Clure, gagnante du Prix Solo (à l’avant, présentant le certificat) et à ses côtés, Solange Haché, présidente de l’Association francophone des aînés du N.-B. - Gracieusté

Plus de 300 spectateurs ont assisté à la finale provinciale du concours Cœur d’artiste au 33e Festival Western de Saint-Quentin.

Parrainée par l’Association francophone des aînés du N.-B., cette finale a accueilli 50 artistes amateurs de 50 ans et plus ayant remporté les honneurs des compétitions régionales du concours qui se sont déroulées dans les localités de Petit-Rocher, de Caraquet, de Saint-Quentin, de Grand-Sault et de Neguac, à l’automne 2016 et à l’hiver 2017. Les artistes qui sont montés sur la scène ont livré des performances variées ayant séduit l’auditoire et le jury.

Le Prix Solo a été remporté par Francine M’Clure de Moncton, qui a charmé le jury et l’auditoire en interprétant avec authenticité et chaleur sa composition Des fois j’m’en rappelle. Un duo composé de Jeanne-Mance LeBreton et de Claudine Brideau de la région de Tracadie a mis la main sur le Prix Duo en interprétant avec brio une pièce popularisée par Lara Fabien et Maurane intitulée Tu es mon autre. Le Prix Groupe a été décerné aux Danseurs du Havre d’argent, regroupant des artistes de la région de Petit-Rocher qui se sont démarqués par leur synchronisme, leur aisance et leur joie communicative. Finalement, l’auditoire a remis le Prix du Public à Diana Ringuette de Grand-Sault, qui a interprété avec émotion la pièce Quand je partirai, une chanson popularisée par Lina Primard. En plus de recevoir un certificat attestant leur accomplissement, les quatre gagnants ont reçu chacun un prix en argent de 300$.

Le jury a tenu également à décerner deux mentions honorifiques; la première à Bernard Arseneau de Petit-Rocher et la deuxième au groupe formé par Lionel Arseneault, Jean-Louis Gervais et Pierre Melanson – Les Trois Copains- de la région de Grand-Sault.

Cette soirée de finale, animée par Art Richard, directeur artistique du concours, a été suivie des spectacles de Rhéal LeBlanc et d’Alexander Brown, qui ont permis aux festivaliers de danser et de terminer en beauté ce Pow-Pow du Festival Western.