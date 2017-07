Album canadien de l’année: Lisa LeBlanc parmi les dix finalistes

Lisa LeBlanc, de Rosaireville, est au nombre des dix artistes canadiens qui sont finalistes au prix Polaris.

Le Prix de musique Polaris offre 50 000$ à l’artiste ou au groupe ayant créé l’album canadien de l’année. Les neuf autres nommés de la courte liste recevront 3 000$ chacun. Le prix sera remis le 18 septembre lors d’un gala à Toronto.

L’Acadienne est en bonne compagnie parmi les finalistes. Des légendes telles que Leonard Cohen et Gord Downie ont aussi été retenus, tout comme la jeune sensation Feist.

Voici la liste des finalistes:

A Tribe Called Red – We Are The Halluci Nation

BADBADNOTGOOD – IV

Leonard Cohen – You Want It Darker

Gord Downie – Secret Path

Feist – Pleasure

Lisa LeBlanc – Why You Wanna Leave, Runaway Queen?

Lido Pimienta – La Papessa

Tanya Tagaq – Retribution

Leif Vollebekk – Twin Solitude

Weaves – Weaves

Au total, 188 albums ont été soumis par les 201 membres du jury au premier tour de vote. La période d’éligibilité pour le Prix de musique Polaris 2017 était du 1er juin 2016 au 31 mai 2017.

Né en 2006, il est l’une des plus importantes reconnaissances dans le monde de la musique au pays. Contrairement à d’autres prix nationaux, les juges (des journalistes musicaux, des blogueurs et des animateurs) ne se fient qu’au mérite artistique. Les ventes ou le genre musical n’ont aucun impact sur leur décision.

Aucun artiste acadien ou néo-brunswickois n’a remporté ce prix depuis sa genèse. Radio Radio (2010) et Julie Doiron (2007) se sont cependant retrouvés dans la liste courte.

Les gagnants antérieurs sont Kaytranada (2016), Buffy Sainte-Marie (2015), Tanya Tagaq (2014), Godspeed You! Black Emperor (2013), Feist (2012), Arcade Fire (2011), Karkwa (2010), Fucked Up (2009), Caribou (2008), Patrick Watson (2007) et Final Fantasy / Owen Pallett (2006).