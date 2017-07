Netflix continue d’attirer des abonnés, mais ses productions coûtent cher

Katherine Langford dans le rôle de Hannah Baker pour la série 13 Reasons Why de Netflix. - Gracieuseté

Netflix continue d’attirer de nouveaux abonnés et de se distinguer dans les nominations pour les récompenses de l’industrie. Mais le service de vidéo en ligne a un problème à long terme: sa programmation de grandes productions originales lui coûte beaucoup plus d’argent qu’il n’en récolte auprès de ses clients.

Cela n’a pas été un problème jusqu’à maintenant. Les investisseurs ont accepté que les profits soient maigres en échange d’une robuste croissance de sa base d’abonnés.

Netflix a annoncé lundi avoir accueilli 5,2 millions d’abonnés à son service au cours du trimestre d’avril à juin. Il s’agit de la plus grosse augmentation à ce chapitre pour cette période de l’année, qui a toujours été la plus lente de l’année pour l’entreprise.

La société compte maintenant 104 millions d’abonnés à travers le monde. Mais son succès lui a coûté cher.

Netflix est engagée dans des contrats qui prévoient qu’elle allongera plus de 13 milliards $ US pour sa programmation au cours des 13 prochaines années.

Netflix a affiché lundi un bénéfice du deuxième trimestre de 65,6 millions $ US. Le profit par action de la société de Los Gatos, en Californie, s’est établi à 15 cents US.

Ce résultat était inférieur aux attentes des analystes de Wall Street. Ceux-ci visaient en moyenne un bénéfice par action de 16 cents US, selon les prévisions recueillies par Zacks Investment Research.

Les revenus de Netflix ont atteint 2,79 milliards $ US au plus récent trimestre, alors que les analystes attendaient un chiffre d’affaires de 2,76 milliards $ US.