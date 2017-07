Une distinction en Chine pour le pianiste Roger Lord

Le pianiste Roger Lord, de Moncton, qui arrive tout juste de la Chine, est nommé sur une liste de personnalités canadiennes illustres aux côtés de James Cameron, Denis Villeneuve, Margaret Atwood, Céline Dion et David Suzuki.

Surnommé le prince canadien du piano par le China Daily, Roger Lord a développé une véritable histoire d’amour avec ce pays au fil des années. Il s’y est rendu 29 fois pour présenter des concerts, dont certains qui ont eu lieu lors d’événements prestigieux comme le spectacle télévisé du Nouvel An chinois et la grande conférence sur la culture chinoise devant plus de 3000 personnes et des délégués de 140 pays.

En plus d’avoir été invité à offrir un concert à l’intérieur de la Cité interdite, le pianiste a aussi enregistré un disque de musique chinoise. Le public chinois qui apprécie tout particulièrement le piano, a été séduit par la virtuosité de Roger Lord. En juin, il était à Pékin pour donner un concert afin de souligner la fête du Canada.

Suivi par des millions d’internautes, le site internet chinois Sina-Weibo a commencé à publier une liste des «150 choses et personnalités canadiennes illustres» à l’occasion du 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Ce sont des personnalités qui ont fait leur marque en Chine. Sur cette liste, préparée par l’Ambassade du Canada, on retrouve en plus de Roger Lord, les cinéastes James Cameron et Denis Villeneuve, le scientifique David Suzuki, les pianistes Oscar Peterson et Glenn Gould, les chanteuses Diana Krall et Céline Dion, le bras canadien, le Cirque du Soleil, les acteurs Ryan Gosling et Donald Sutherland, les auteures Margaret Atwood et Alice Monroe, ainsi que l’homme politique Roméo Dallaire. Plusieurs noms seront publiés au cours de l’année.

«Je me sens très honoré de retrouver mon nom sur cette liste aux côtés de personnalités de si grandes notoriétés», a exprimé le pianiste et professeur au département de musique à l’Université de Moncton.

Celui-ci estime que la relation qu’il a développée avec le public chinois et les grands événements auxquels il a participé ont certainement contribué à recevoir cet honneur. Son nom est apparu sur le site il y a quelques jours.

«Je trouve que c’est une belle distinction et je pense que pour l’université d’avoir quelqu’un dans cette liste, c’est quand même du rayonnement non négligeable. Je suis content et peut-être que ça augure encore bien pour ce qui suit. Quand je vois des noms comme Glenn Gould et Oscar Peterson, même s’ils ne sont plus vivants, je me rends compte que l’héritage de ce qu’ils ont apporté est encore très vivant», a ajouté Roger Lord.