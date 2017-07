Acadie Rock s’ouvre sur le monde

Avec une cinquantaine d’événements mettant en vedette plus de 100 artistes de diverses disciplines et de la francophonie acadienne, canadienne et internationale, le Festival Acadie Rock à Moncton se prépare à vivre le plus grand rendez-vous de son histoire. Les organisateurs qui ont dévoilé la programmation mardi proposent plusieurs nouveautés.

Plus de 15 000 personnes sont attendues au festival qui se déroulera du 9 au 18 août. Les organisateurs, qui proposent un menu varié pour tous les âges, souhaitent ainsi dépasser le nombre d’entrées de 2016 qui se situait autour de 12 000. Des artistes comme Yann Perreau, Safia Nolin, Caroline Savoie, Pierre Guitard, Dany Placard, Roddie Romero, Menoncle Jason, Félix Soude, figurent parmi les musiciens qui monteront sur les différentes scènes du Festival Acadie Rock. En plus des spectacles prévus à la Salle Bernard-LeBlanc, le festival présentera une série de trois spectacles de fin de soirée au cabaret le Plan b. «Le Plan b a quelque chose de magique quand ça vient à la musique. C’est une série de spectacles qui va permettre de découvrir des artistes que l’on connaît peut-être un peu moins. Cela permettra aussi aux artistes du festival d’avoir une place en ville pour jaser ensemble», a indiqué le directeur artistique du festival, Marc «Chops» Arsenault.

Parmi les nouveautés, figure également le tout nouveau festival francophone de la petite enfance organisé par le Phare familial. D’après Marc Arsenault, cette activité permettra d’offrir une programmation plus complète pour les plus jeunes. Les responsables du Festival Acadie Rock, qui ont multiplié les partenariats avec des organismes et de grands événements qui se tiendront à Moncton au cours des cinq prochaines années, peuvent ainsi se permettre d’offrir une programmation plus riche et ouverte sur l’international, a fait savoir le directeur du festival Éric Cormier. Ils feront notamment un clin d’œil aux Jeux de la francophonie qui se tiendront dans la région de Moncton en 2021.

Tiken Jah Fakoly de la Côte d’Ivoire – pays hôte des Jeux de la francophonie 2017 – sera du grand spectacle du 15 août au Parc Riverain. Cette soirée qui mettra en vedette aussi General Elektriks de la France, Joseph Edgar, Laura Sauvage et Cy, célébrera les 40 ans du groupe 1755 qui se produira avec des invités surprises.

«C’est un des spectacles qui me rend très fier. 1755 est un groupe qui a tellement marqué la culture musicale ici et on a tendance des fois à les mettre de côté. Je ne pense pas qu’il y a plusieurs groupes qui peuvent se vanter d’avoir 40 ans d’existence. Je pense que 1755 a ouvert le chemin pour d’autres artistes», a exprimé le directeur artistique qui estime que sans cette formation, bien des artistes ne seraient pas là aujourd’hui.

Comme directeur artistique, il cherche avant tout à témoigner d’une Acadie plurielle, en offrant des découvertes et des artistes plus connus du public. Il admet que le financement demeure toujours un défi majeur pour arriver à concocter une programmation diversifiée et pluridisciplinaire.

En humour, le festival accueillera certains des humoristes de l’Acadie les plus en vue, comme Coco Belliveau et JC Surette. La Soirée de poésie Gérald-LeBlanc rassemblera huit poètes acadiens, dont Serge Patrice Thibodeau, Jean-Philippe Raîche, Sébastien Bérubé, Caroline Bélisle et Guy Arsenault. D’ailleurs, une exposition des œuvres de Guy Arsenault, à qui on doit le nom du festival, sera présentée par sa fille et commissaire Maryse Arseneault. Deux autres expositions figurent également au programme du festival. Le cinéma aura aussi sa place avec l’Acadie suit son Court qui en est à sa 5e année.

Avec un budget qui oscille entre 190 000$ et 230 000$ depuis les trois dernières années, le festival commence à prendre de l’ampleur et aller au-delà de la fête du 15 août, estime Éric Cormier. Toute la programmation du festival peut être consultée sur le site acadierock.ca.

La création à l’honneur

En plus d’offrir une panoplie de spectacles, le Festival Acadie Rock plonge dans la création avec le Cabaret Factum qui réunira une quinzaine d’artistes émergents de différentes régions du Canada et de la France. Les créateurs se sont inspirés de leur vision du pays pour imaginer ce spectacle à saveur pluridisciplinaire.

Le maître d’œuvre de ce projet, réalisé dans le cadre du 150e anniversaire de la Confédération canadienne, René Poirier, précise qu’ils ont imaginé ce spectacle autour du thème: nouvelle mythologie pour un nouveau Canada. Depuis le 26 juin dernier, les performeurs qui sont rassemblés à la Salle Bernard-LeBlanc explorent différentes avenues qui les mèneront à créer des numéros. De la vidéo, de la danse, de la poésie, du théâtre, de la musique, des arts visuels; toutes les formes d’art seront mises de l’avant, à l’image du Festival Acadie Rock. René Poirier se réjouit que des événements comme Canada 150 offrent du financement pour des projets artistiques. Ce qui devait au départ être une résidence d’artistes a pris la forme d’un spectacle de cabaret.

«Comme dans la vie je suis metteur en scène et directeur artistique, j’avais envie qu’il y ait un échange artistique entre les artistes et que ça prenne la forme d’un spectacle. Pour qu’il y ait un échange et un collectif qui se fasse, nous avons décidé d’y aller avec la formule du cabaret», a-t-il expliqué.

La poète, comédienne et conteuse Monica Bolduc, qui assiste René Poirier dans cette aventure, souligne que tous les créateurs ont réfléchi un peu à leur place en tant qu’artiste au Canada en 2017. La question identitaire sera explorée dans tous les sens. Ils se sont lancés un peu dans le vide.

«Ç’a été vraiment difficile au début pour tout le monde. Je voulais faire quelque chose de différent et me lancer un peu dans le vide, alors j’explore la vidéo, le chant et la chorégraphie de danse qui n’est pas du tout dans mes habitudes», a partagé Monica Bolduc.

D’après celle-ci, un fil conducteur est en train de se dessiner.

«Il va y avoir des moments plus touchants et de réflexion et des choses plus folles», a-t-elle ajouté.

Claudie Landry, Angie Richard, Jalianne Li, Caroline Bélisle, Guyaume Boulianne et Céleste Godin figurent parmi les artistes qui participent à ce projet. Le spectacle sera présenté les 9 et 10 août à la Salle Bernard-LeBlanc.