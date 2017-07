Campagne de dons pour encourager les jeunes à la lecture

Le Salon du livre de la Péninsule acadienne lance sa deuxième campagne Courrier-lecture, où des dons du public sont sollicités pour offrir des bons d’achat (20$) pour des livres qui seront distribués dans les écoles de la Péninsule acadienne.

La présidente d’honneur de la campagne, Jocelyne Roy-Vienneau, lieutenante-gouverneure de la province, souligne l’importance d’inculquer des habitudes de lectures chez les jeunes.

«En offrant un livre en cadeau, on offre bien plus que les mots, affirme Mme Roy-Vienneau. On offre à un enfant ou à un adolescent le pouvoir d’agir et de rêver, le pouvoir d’imaginer et le sentiment de liberté».

Le Salon compte sur son nouveau partenariat avec l’Acadie Nouvelle pour faciliter la tâche aux donateurs – par le biais du site internet du journal.

«Nous sommes fiers et heureux de ce nouveau partenariat qui, on le souhaite, facilitera le processus de don aux gens qui désirent appuyer cette cause, mais également nous permettra peut-être de dépasser les objectifs de 2016», souligne François Cormier, directeur général par intérim du Salon du livre de la Péninsule acadienne.

Les bons d’achat sont distribués aux élèves sous la forme d’une carte postale, où est inscrit le nom des donateurs qui ont contribué pour le bon. Les élèves pourront utiliser leur bon au Salon pour acheter le ou les livres de leur choix.

Les librairies de la Péninsule acadienne et de la région Chaleur acceptent aussi les dons en personne, jusqu’à la fin septembre.

Le 14e Salon du livre de la Péninsule acadienne sera présenté à Shippagan, du 5 au 8 octobre.