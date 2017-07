C’est l’embarras du choix su’l’Grand Bazar-à-choix

L’Grand Bazar-à-choix rassemblera plus de 30 artisans et artistes le 19 août. La porte-parole du comité organisateur, Marlène Dugas, sillonne les routes de la région afin de promouvoir cette foire culturelle de Grand-Barachois qui, espère-t-elle, rejoindra l’ensemble de la collectivité.

Les organisateurs en promettent plein la vue et les oreilles pour ce 8e rendez-vous culturel et communautaire. De la musique, de l’animation, des activités jeunesse, une variété de pièces d’artisanat, des œuvres d’art, des livres et des auteurs seront à l’honneur.

Le phénomène des roches du bonheur, qui commence à prendre de l’ampleur, atteindra aussi les rives de Grand-Barachois. Les enfants seront invités à peindre des galets afin de les placer par la suite dans leur environnement. Marlène Dugas souligne que cette activité artistique crée beaucoup d’engouement. Ces pierres peintes qui visent à répandre le bonheur font fureur dans certaines régions de la province.

«Une fois peintes, les roches peuvent être laissées un peu partout pour ensuite être retrouvées», a indiqué Mme Dugas.

Des exposants qui pratiquent la peinture, le travail sur bois, la menuiserie, le crochet, le tricot, la joaillerie, le maquillage artistique, pour ne nommer que ceux-là, participeront au l’Grand Bazar-à-choix. Marlène Dugas raconte qu’ils ont mis sur pied cet événement afin de permettre à la collectivité et aux artistes de la communauté rurale de Beaubassin-Est (CRBE) de se rassembler.

«On se rencontrait par exemple à Shediac et à Cap-Pelé pour des activités culturelles et communautaires, mais jamais rien ici à Grand-Barachois. On s’est réuni un petit groupe et on s’est dit pourquoi on n’organise pas une rencontre avec des artisans locaux. Ç’a commencé par les petits et on est rendu à notre 8e année», a-t-elle poursuivi.

La maison d’édition Bouton d’or Acadie sera présente sur les lieux avec une partie de sa collection littéraire. L’auteure Émerise LeBlanc-Nowlan, qui a publié cinq livres chez Bouton d’or Acadie animera, des lectures pour les touts petits.

En musique, le bazar mettra en vedette, entre autres, la violoniste Martha Pitre et le chanteur et guitariste Danny Vienneau, ainsi que Louise Albert et Reg Roy de la région de Cap-Pelé, qui proposent des chants autochtones. Un stand de pâtisserie et de mets cuisinés maison, une petite exposition de voitures anciennes et des jeux préparés par les pompiers volontaires figurent aussi au programme.

Étant elle-même une artisane, Marlène Dugas, qui sera sur les lieux avec ses œuvres, est une passionnée de culture et d’art. Le comité organisateur regroupe six bénévoles qui représentent chaque quartier de la CRBE. Dans ce projet, ils sont aussi appuyés par la Société culturelle Sud-Acadie et les Chevaliers de Colomb qui leur prêtent la Salle Grand-Barachois sur la route 133. L’année dernière, le bazar a été visité par 400 personnes. Les organisateurs souhaitent attirer encore plus de gens cette année.

«On essaie de créer un sentiment d’appartenance dans Grand-Barachois. Il y a l’église historique, le club d’âge d’or, l’école, mais on voulait aussi réunir les gens de Barachois dans une activité pour toute la famille.»

La porte-parole ajoute qu’il reste encore de la place pour une dizaine d’artisans qui souhaitent exposer leur travail au bazar. Ils peuvent la contacter par courriel ou par téléphone (532-9005).