Gabriel Robichaud sera porte-drapeau des Jeux de la Francophonie à Abidjan

L’artiste Gabriel Robichaud, de Dieppe, portera le drapeau de l’équipe Canada-Nouveau-Brunswick à la cérémonie d’ouverture des VIIIes Jeux de la Francophonie à Abidjan en Côte d’Ivoire qui se dérouleront du 21 au 30 juillet.

L’artiste acadien est l’un des deux portes-drapeaux avec l’athlète Samantha Stewart, de Fredericton. Poète, dramaturge, comédien et musicien, Gabriel Robichaud est lauréat du prix littéraire Le Droit, catégorie jeunesse 2017. Il a remporté le prix Éloizes de l’artiste de l’année en littérature en 2016. Il a également obtenu le Prix spécial Suzanne-Cyr en 2012 et le Prix Viola Léger en 2011, remis par la Fondation pour l’avancement du théâtre francophone au Canada.

La ministre du Développement économique et responsable de la Francophonie, Francine Landry, qui en a fait l’annonce mercredi, salue le talent de ces artistes et athlètes qui représenteront la province avec fierté et talent. Les Jeux de la Francophonie représentent le plus grand événement sportif et culturel de la Francophonie internationale organisé pour la jeunesse. Ils ont lieu tous les quatre ans, dans l’année qui suit la tenue des Jeux olympiques d’été.

Les deux porte-drapeaux ont excellé dans leur domaine respectif. Samantha Stewart, âgée de 27 ans, a remporté une médaille d’argent en lutte aux Jeux de la Francophonie à Nice, en France, en 2013. Elle figure parmi les espoirs de médaille aux Jeux de 2017.

Rappelons que le Nouveau-Brunswick sera représenté dans six domaines culturels: photographie, sculpture, création numérique, littérature, conte et chanson. Gabriel Robichaud représentera la province en littérature.