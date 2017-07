Harry Potter: deux nouveaux livres en octobre

Deux nouveaux livres traitant de l’univers de Harry Potter seront lancés dans le cadre d’une exposition britannique soulignant les 20 ans de la saga.

L’exposition A History of Magic ouvre ses portes en octobre et se déroulera jusqu’en 2018.

Dans un communiqué de presse émis mardi, la maison d’édition britannique Bloomsbury a annoncé que deux nouveaux livres issus de l’univers du petit sorcier créé par J.K. Rowling seront lancés en marge de l’événement.

Harry Potter: A History of Magic – The Book of the Exhibition promet faire découvrir aux lecteurs les matières qui sont étudiées à l’école des sorciers de Poudlard.

Harry Potter – A Journey Through A History of Magic abordera de son côté une série de sujets mystiques tels que l’alchimie, les licornes et la sorcellerie ancienne.

Les deux livres seront lancés en octobre (en version anglaise).