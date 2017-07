Une nouvelle catégorie est proposée au Sommet de la chanson

Les auteurs-compositeurs pourront désormais tenter leur chance lors du Sommet de la Chanson de Kedgwick.

L’organisation vient d’annoncer l’ouverture de sa période d’inscription pour son prochain Sommet qui aura lieu cet automne. Celle-ci en ont profité pour souligner l’ajout d’une nouvelle catégorie au programme, soit celle de la chanson primée (auteur-compositeur).

Les autres catégories proposées demeurent inchangées, soient interprète 12 ans et moins, interprète 13 à 17 ans, interprète 18 ans et plus, et auteur-compositeur-interprète.

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire dès aujourd’hui sur le site internet du concours (sommetdelachanson.com). La période d’inscription se termine le 25 août. Une première sélection se tiendra les 29 et 30 août. Les candidats alors retenus passeront à la deuxième ronde de sélection.

À noter que c’est l’auteur-compositeur-interprète Maxime McGraw – lui-même ancien participant et lauréat – qui sera le porte-parole de ce 13e Sommet de la chanson.