Pays de la Sagouine: l’amour du public compense le départ de Viola Léger

Pour son 25e anniversaire, le Pays de la Sagouine connaît un bon début de saison. Si Viola Léger n’est plus physiquement sur les lieux pour incarner la Sagouine, il reste que la vie du pays qui porte son nom continue, soutient le directeur Luc LeBlanc. Il entend assurer un bel avenir au legs laissé par cette grande dame de la scène qui a prêté ses traits à l’oeuvre d’Antonine Maillet pendant plus de 40 ans.

En février, Viola Léger annonçait son retrait de la vie publique après avoir subi un AVC. Luc LeBlanc admet qu’il était un peu sur le qui-vive à l’approche de la nouvelle saison, ne sachant pas trop ce que l’absence de Viola Léger sur le site aurait comme impact. Heureusement, les visiteurs, qu’ils soient de la région ou de l’extérieur, appuient le travail de création qui se fait au Pays de la Sagouine.

«Cette année, je sens une vague d’amour incroyable et je n’ai pas eu un soupçon de négatif du fait que Viola Léger n’était pas là. Je sens beaucoup d’encouragement des gens qui viennent. Je suis heureux que ça se passe comme ça, sinon cela aurait été catastrophique», a-t-il affirmé.

M. LeBlanc souligne que les visiteurs s’informent régulièrement de l’état de santé de Mme Léger et les encouragent à continuer. Le centre culturel et touristique de Bouctouche a même vu un accroissement de son achalandage de 20%, a fait savoir Luc LeBlanc.

«J’ai dit au début de la saison que j’espérais que les gens allaient voir ça comme un legs qu’elle nous a fait et que le Pays de la Sagouine peut vivre avec tous les artistes qu’on a là en gardant en mémoire La Sagouine. C’est en train de se passer. On a une augmentation de 20%. Les spectacles sont remplis», a-t-il poursuivi.

Pour l’instant, celui-ci n’a pas l’intention d’essayer de trouver une autre comédienne pour interpréter la Sagouine. Les monologues interprétés par Viola Léger ont été filmés par la cinéaste Renée Blanchar avec la technologie de haute définition 4K. Ces films sont présentés tous les jours dans la salle le Hangar.

«L’année prochaine, j’aimerais qu’on ait un beau petit théâtre avec quelques places où on pourrait présenter ces monologues», a précisé le directeur qui envisage la construction d’un nouveau lieu spécialement pour les projections.

Il est très encouragé face à l’avenir. À ses yeux, le Pays de la Sagouine est une superbe plate-forme culturelle.

«Aujourd’hui, ce sont aux plus jeunes d’aller vers l’avant et tout ça est inspiré par ces deux femmes-là (Antonine Maillet et Viola Léger) qui nous ont donné un théâtre.»

Celui-ci entend de plus en plus faire appel à des gens d’expérience comme Monique Poirier pour l’appuyer dans certains projets, dont celui de la fête du 25e anniversaire.

«Notre objectif est de conserver ce que Viola Léger et Antonine Maillet nous ont laissé. Mais en même temps, j’ai l’impression qu’on a peut-être fait 10% de ce qu’on peut faire au pays. The sky is the limit!», a ajouté le directeur qui cherche aussi à renouveler le Pays.

Le 23 juillet 1970: la naissance d’une légende rurale

En 1992, le Pays de la Sagouine ouvrait ses portes. L’ouverture officielle qui avait été célébrée le 23 juillet visait à faire un clin d’oeil à la première apparition sur scène de la Sagouine à la même date en 1970.

«C’était à 16h30 le 23 juillet. C’est pour ça que le 23 a quelque chose de spécial pour nous et nous allons représenter ça. Ce sera la fête sur l’île toute la journée. Tous les personnages seront présents», a indiqué le directeur.

Antonine Maillet raconte que toutes les astres étaient alignées pour fonder le Pays de la Sagouine. C’est arrivé presque par un coup de chance.

«La Sagouine arrivait et voilà qu’on avait un gouvernement qui était francophile et qui était prêt à s’ouvrir. Omer Léger qui était ministre du Tourisme m’avait demandé le droit d’utiliser la Sagouine pour créer un centre touristique pour qu’on retienne les gens qui se servaient du Nouveau-Brunswick comme corridor pour aller à Cabot Trail ou à l’Île-du-Prince-Édouard. Je lui avais alors répondu non, mais que s’il me demandait pour un centre culturel, je dirais oui et c’est comme ça que tout a commencé.»

L’écrivaine souligne qu’elle a toujours eu des rêves fabuleux. Avec la Sagouine, elle estime bien humblement qu’elle n’a fait que mettre sur les pages d’un livre et ensuite sur la scène, un personnage qui lui avait été donné.

«Je n’avais pas le choix de l’accepter. J’ai attrapé ce cadeau qu’on m’a fait et la Sagouine, elle me dépasse et elle dépasse les Acadiens. Elle les résume, les questionne, les oblige à se regarder et en même temps, elle est belle. Moi j’ai eu la chance d’avoir une période en Acadie où les gens étaient prêts pour ça», a confié Mme Maillet.

Pour cette saison anniversaire du Pays de la Sagouine, de jeunes dramaturges ont repris le flambeau en écrivant les nouveaux textes joués par les personnages de l’Île-aux-Puces. Antonine Maillet, qui a été une source d’inspiration, a agi un peu comme un mentor. En voyant les textes prendre vie sur scène, elle a été éblouie par la relève. Avant d’arriver à Bouctouche, elle confie que l’avenir du Pays de la Sagouine lui paraissait sombre, mais une fois sur les lieux, elle s’estime plus rassurée et a bon espoir dans l’avenir. Comme toute institution, le centre sera certainement appelé à se transformer et à se renouveler au cours des prochaines années.

«Bien sûr que Viola Léger lui a donné un visage et il va rester, mais il va arriver des comédiens un jour qui vont prendre la relève et c’est pour ça que je n’ai pas peur. On se trompe de croire que ça va mourir avec les comédiens qui vont mourir. Pas du tout!», a ajouté Mme Maillet, qui travaille à l’écriture d’un nouveau livre. Celle-ci prendra la parole lors des célébrations du 25e anniversaire.

Un spectacle inspiré de la Sagouine pour les 25 ans

Le Pays de la Sagouine, qui emploie environ 150 personnes dont une vingtaine de comédiens et animateurs, propose neuf spectacles différents cet été. D’abord, on propose la pièce Le fin mot de l’histoire, créé par le dramaturge d’origine gaspésienne Patrick Ouellet. Cette œuvre collective est présentée au Théâtre Viola Léger les jeudis et les dimanches. L’auteur a lu l’ensemble des monologues pour bâtir un nouveau spectacle qui reprend certains extraits de l’oeuvre d’Antonine Maillet. Les comédiens Marc-André Robichaud, Florence Brunet et Annick Landry qui plongent dans des boîtes de souvenirs, incarnent divers personnages, permettant ainsi d’explorer l’univers de La Sagouine avec leurs propres mots.

Des spectacles de musique, d’improvisation, de variétés et pour la famille figurent également au programme de la saison estivale.