Une jeune chanteuse de Tracadie s’illustre à Trois-Pistoles

Audrée-Malénie Basque Goguen (Deuxième à gauche, première rangée) et les autres finalistes de sa catégorie. - Photo: Gracieuseté

Une jeune fille de Tracadie, Audrée-Malénie Basque Goguen, a remporté la palme dans la catégorie interprète 13-17 ans lors du concours Trois-Pistoles en chansons.

La grande finale a eu lieu dimanche dernier.

«Lors des quatre grandes finales, les spectateurs étaient vraiment sans mot devant la qualité exceptionnelle des prestations que ces finalistes ont fait devant eux. Selon leur propos, ils ont découvert 120 talents incroyables que le monde artistique ne connaît pas encore, mais de leur avis ça ne saurait tarder. Au dire des membres du jury, on pourrait même qualifier plusieurs finalistes de cette édition comme des professionnels», peut-on lire dans le communiqué remis aux médias.

Âgée de 17 ans, Audrée-Malénie Basque Goguen n’en est pas à ses premiers honneurs. Elle a remporté le concours Récolte 2.0 à deux reprises ( 2014 et 2015 ). Elle est également médaillée d’or deux années consécutives du volet artistique des Jeux de l’Acadie ( 2015 et 2016 ) et récipiendaire du titre de la meilleure comédienne dans un rôle principal du Festival de théâtre Jeunesse en Acadie 2017.