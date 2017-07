La crème des joueurs d’improvisation en tournoi à Moncton

Près de 40 mordus d’improvisation se donnent rendez-vous à Moncton, du 28 au 30 juillet, afin de participer au 4e tournoi du Zèbre d’or.

Sept équipes regroupant des joueurs de diverses régions du Nouveau-Brunswick tenteront de mettre la main sur le fameux trophée. Organisée par Improvisation NB, cette rencontre estivale rassemble des joueurs de 18 ans et plus. Improvisation NB est reconnu pour appuyer les tournois des écoles secondaires et les improvisateurs en devenir, mais ses dirigeants ont toujours trouvé important d’exprimer aussi leur engagement envers des joueurs plus âgés.

Le président Michel Albert souligne que l’Acadie doit plusieurs de ses comédiens, communicateurs et leaders à l’improvisation. Il cite en exemple l’animateur de radio et humoriste Jean-Sébastien Levesque, qui agira comme arbitre dans ce tournoi. Des joueurs de haut niveau, dotés d’une vivacité d’esprit et d’un sens du jeu hors du commun, se retrouveront dans cette manifestation, a fait savoir Michel Albert.

«Le tournoi est ouvert à tout le monde du Nouveau-Brunswick et à nos anciens. Quand on a créé le tournoi, on s’était dit “on verra si ça marche” et l’intérêt est resté», a expliqué Michel Albert.

Cette année, il y a un peu moins d’équipes, mais le calibre risque d’être encore plus percutant, estime le président. L’équipe des Impromptus, qui a remporté les tournois en 2015 et 2016. n’existe plus. Donc, il pourrait y avoir des surprises, avance-t-il. D’après M. Albert, l’engouement pour l’improvisation est en croissance dans la province. Des ligues sont sur le point de se former dans différentes régions du Nouveau-Brunswick. Il y a une réelle demande pour l’improvisation. C’est vraiment une rencontre amicale. L’événement se déroulera au Pavillon Jacqueline-Bouchard de l’Université de Moncton, campus de Moncton. Le premier coup de sifflet sera donné à 19h vendredi. Le tournoi reprendra le samedi à 12h jusqu’à 22h. Les demi-finales et la finale se tiendront le dimanche 30 juillet de 10h30 à 14h30. C’est ouvert au public et c’est gratuit.