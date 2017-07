A’s’guatl: pour un rapprochement entre Malécites et Acadiens

Une pléiade d’artistes d’origine acadienne et malécite seront réunis au Madawaska dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

L’artiste multidisciplinaire Frédérique Cyr-Deschênes est actuellement à mettre la touche finale à la préparation de l’évènement A’s’guatl, présenté le 9 août au théâtre du Casino Grey Rock de la Première nation malécite du Madawaska.

Signifiant «Rencontre» en langue malécite, A’s’guatl devrait permettre la réunion sous un même toit de plusieurs jeunes âgés entre 5 et 25 ans issus des communautés acadiennes et autochtones et la création d’œuvres artistiques sous le thème de la nature et de l’environnement.

Entre 13h et 21h, les participants exposeront leurs créations dans plusieurs champs artistiques, soit les arts visuels, la photographie, les danses traditionnelles, le chant traditionnel, les arts dramatiques, les percussions et même la confection de costumes.

«C’est un projet ambitieux pour mettre en valeur les jeunes Malécites et Acadiens du Madawaska et de créer une rencontre entre eux. Ce sera un véritable partage culturel», d’affirmer Frédérique Cyr-Deschênes, qui ne manque pas de travail par les temps qui courent.

En plus de monter l’évènement A’s’guatl de toute pièce, l’artiste originaire de la région d’Edmundston est de la distribution du spectacle The Story Of Nu-Z’autres, qui est actuellement à l’affiche au Casino de la Première nation malécite du Madawaska.

Afin de mener le projet à terme, l’artiste s’est associée à Amber Bernard, une étudiante de l’Université du Nouveau-Brunswick représentant la Première nation malécite et qui agit en tant directrice adjointe.

Le duo a profité de l’occasion pour lancer un concours de création artistique en art visuel qui s’adresse aux jeunes âgés entre 12 ans et 25 ans.

«L’idée est de créer une œuvre sous le thème de l’environnement qui contient un élément de la nature, comme le bois, les feuilles, l’eau ou les pierres», explique Frédérique Cyr-Deschênes.

En plus des prix en argent, les jeunes artisans pourront vendre leurs créations ou exposer leurs œuvres dans des kiosques qui seront disponibles gratuitement.

En plus d’une exposition de photographies, des ateliers de bricolage et de danse seront offerts sur le site qui fera l’objet d’une animation continuelle.

Un spectacle de chants et de danse sera présenté en soirée à 19h, réunissant les talents des deux communautés.

Une formation musicale entièrement féminine et créée spécialement pour l’occasion sera sur scène afin d’y interpréter des chansons originales.

Les détails du concours se terminant le 3 août sont disponibles sur la page Facebook A’s’guatl, tout comme l’ensemble de la programmation qui y sera bientôt dévoilée.

L’accès à cette activité familiale, qui s’inscrit dans le cadre des célébrations Canada 150, est gratuit.