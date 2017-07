Une fin de semaine rock’n roll à Tracadie!

Les derniers préparatifs vont bon train à Tracadie, où la musique rock sera à l’honneur ce week-end. Les 28 et 29 juillet, les amateurs de guitares électriques et de solos déchirants ont rendez-vous avec Trooper, Loaded Dice, Kim Mitchell, Éric Lapointe, Travis Cormier, SIN, Undercover et Track of Rock.

Les deux concerts auront lieu sous un grand chapiteau installé à l’arrière de l’édifice abritant les locaux de Services Tracadie (ancien Ciné Atlantik Studios).

Le spectacle du 28 juillet met en vedette Trooper, Kim Mitchell et Loaded Dice. Le lendemain, Éric Lapointe, Travis Cormier, SIN, Undercover et Track of Rock figurent parmi les têtes d’affiche.

Selon Pascal Saulnier, coordonnateur de l’événement, près de 2500 personnes sont attendues à chaque spectacle. Il reste encore des billets pour les deux soirées, à l’exception des billets VIP pour le spectacle d’Éric Lapointe. Ils sont en vente à partir du réseau de distribution de la Billetterie Accès.

«On s’est organisé à l’avance pour s’assurer d’être prêt à temps. Le chapiteau, ça fait longtemps qu’il est monté. La section VIP est prête aussi.»

Les deux événements ont lieu dans le cadre de l’Aquafête de Tracadie. Plusieurs activités seront organisées dans la région jusqu’au 6 août.

Samedi et dimanche, des centaines de nageurs sont attendus à Tracadie afin de participer à différentes courses de natation. Le 26e Défi des Maîtres, une course de 8 kilomètres, aura lieu samedi. Le départ est prévu à Pont-Lafrance à 10h.

Le lendemain, ils seront encore plusieurs à participer au 13e défi des débutants, une course de 300 mètres à 9h30 et au 37e Deux milles de natation, à 11h. Le coup de départ sera donné à la Pointe-à-Tom.

Le 6 août, près de 20 000 personnes sont attendues à la populaire Ruée de Tracadie. Chaque année, des centaines de kiosques vendant de la nourriture, des bijoux, de l’artisanat et d’autres produits longent la rue Principale, qui est fermée à la circulation pour l’occasion. Des feux d’artifice auront lieu en fin de journée.