Petite leçon de français acajun avec Marc à Paul à Jos

Marc à Paul à Jos demeure un artiste inclassable. Depuis qu’il a débarqué sur la scène francophone en 2013, l’artiste de la baie Sainte-Marie a enregistré quatre albums rassemblant pas moins de 72 chansons qui révèlent les charmes de son coin de pays.

Avec son quatrième album, paru à la fin juin, Marc LeBlanc – alias Marc à Paul à Jos – offre une petite leçon de français acajun. Ce nouvel opus intitulé École du français acajun regroupe 23 chansons aux sonorités folk, country et bluegrass. «On dirait que plus j’écris, plus j’ai d’idées», a affirmé en entrevue l’auteur-compositeur-interprète.

Celui qui a vécu à Vancouver pendant 12 ans est revenu s’établir dans les Provinces maritimes au mois d’avril, après avoir obtenu un emploi à Miramichi. La musique a toujours fait partie de sa vie, même s’il est ingénieur mécanique de profession. Le musicien au look de chanteur de métal, qui a fait longtemps du rock en anglais, s’est tourné vers la culture acadienne, il y a quatre ans. Les gens de la côte ouest lui demandaient souvent de lui parler de la Nouvelle-Écosse et de ses origines francophones. Il a eu envie d’en faire des chansons.

«Il y a beaucoup d’humour par chez nous, c’est ce qui fait qu’on en trouve dans mes chansons. J’essaie d’être aussi positif que possible et ce n’est pas pour me moquer de personne. C’est juste pour raconter les affaires comme elles sont.»

Avec sa musique, il espère préserver les expressions et les histoires de sa région. Presque toutes ses chansons sont inspirées des gens qu’il connaît et d’histoires vécues. La vidéo d’Une Chanson pour mame a attiré plus de 68 000 visionnements sur YouTube. Sur son nouveau disque, il y a aussi quelques textes qui ont été inspirés par ses voyages au Nouveau-Brunswick.

Marc à Paul à Jos offre un spectacle de lancement samedi au Festival Mud City Meltdown. Il partagera la scène avec un groupe country folk de Moncton, The Galpines. Le spectacle est présenté samedi à compter de 18h30 à la Salle Empress. Marc à Paul à Jos sera aussi en concert le 15 août à Petit-Rocher et le 23 septembre à Memramcook.