Stéphane Rousseau à Caraquet: tout le monde y est passé…

Carton plein au Carrefour de la mer, mardi soir, à Caraquet. Dans le cadre du Festival acadien, l’humoriste québécois Stéphane Rousseau se produisait.

Son spectacle s’est joué à guichets fermés. Toutes les places se sont arrachées, y compris les billets vendus à la dernière minute.

Près de 1000 personnes ont ri de bon cœur aux blagues et confidences de la star.

Pour sa deuxième fois au festival, Stéphane Rousseau s’est montré plus en forme que jamais, assénant les bons mots à la vitesse d’une mitraillette.

Sans complaisance et avec brio, il n’a pas hésité à se moquer de lui-même et des autres.

Tout le monde y est passé: sa femme de ménage, ses admirateurs, les chauffeurs de taxi français, les clients de Costco, sa blonde tunisienne et algérienne et même le public de Caraquet… «Je suis macho, fainéant et moqueur», a-t-il reconnu sur scène.

Il s’octroie aussi des qualités et des défauts: «Je suis comme tout le monde finalement.»

Mardi soir, il a surtout démontré toute l’étendue de son talent de comique. Les zygomatiques ont travaillé fort.

Bravo, l’artiste!