Hedley défoncera l’année à Moncton [vidéo]

Un des groupes canadiens les plus populaires, Hedley, défoncera la nouvelle année au Casino Nouveau-Brunswick, à Moncton.

Le spectacle aura lieu le dimanche 31 décembre à 21h.

La formation originaire de Vancouver – qui lancera son septième album, Cageless, à la fin septembre – a vendu plus d’un million d’albums et remporté deux prix Juno depuis le début de sa carrière en 2003.

Le groupe, qui a chanté Cha-Ching lors des cérémonies de clôtures des Jeux olympiques de Vancouver en 2010, est principalement connu pour ses succès Never Too Late, Invincible, Kiss You Inside Out, Hello, Lose Control et Wild Life.

Son dernier album, Hello, est certifié platine et a atteint le sommet du Billboard canadien.

Le chanteur Jacob Hoggard est le seul membre original encore avec le groupe. Il est un ancien de Canadian Idol.

Les billets pour le spectacle seront en vente à compter de vendredi 11 août au prix de 99,00 $ (plus les taxes et les frais supplémentaires applicables).